Çin'in J-36 savaş uçağının yeni görüntüsü ortaya çıktı: F-47'ye meydan okuyor

ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi yeniden yükselirken bu durumun savunma sanayi alanını da etkileyeceği düşünülüyor. ABD, 6. Nesil F-47'yi gizli tutarken, Çin, Hava Kuvvetlerini donatmayı amaçlayan gizli J-36 savaş uçağının test uçuşlarını artırıyor.

ABD'NİN F-47 SAVAŞ UÇAĞINA RAKİP

Trump'ın açıkladığı F-47'ye rakip olması beklenen Çin'in altıncı nesil savaş uçağı Chengdu J-36 yeniden görüldü. Chengdu J-36 ilk kez 26 Aralık 2024'te havada görülmüştü. Çin’in 6. Nesil savaş uçağı 17 Mart 2025'te tekrar ortaya çıktı.

İTALYANLAR TASARIMA YAKINDAN BAKTI

Eski İtalyan Hava Kuvvetleri subayı, askeri havacılık uzmanı David Cenciotti, The Aviationist adlı internet sitesinde yaptığı açıklamada, altı saniyelik videonun J-36'nın tasarımına yakından baktığını söyledi.

Cenciotti, "Kanatların altında iki motor girişi ve kokpitin arkasında sırta monte edilmiş bir giriş bulunan üçlü jet motor düzenlemesi, birçok çağdaş savaş uçağında görülen geleneksel çift motorlu düzeneklerden bir sapmadır. Bu yapılandırma, itme ve yedeklilik açısından avantajlar sunabilir" dedi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), J-36 veya J-50'nin varlığını henüz kamuoyuna açıklamadı.

J-36 SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

Kuyruksuz Uçan Kanat Gövdesi

J-36, kuyruksuz elmas kanatlı bir gövde kullanır. Bu yaklaşım, dikey dengeleyicilere olan ihtiyacı ortadan kaldırır, uçağın radar kesitini (RCS) azaltırken uçağın sürtünmesini ve yakıt verimliliğini de iyileştirir. Bu tasarım özellikleri, Çin'in gelişmiş uçuş kontrol sistemleri için güvenilir bir şekilde güçlü bir teknoloji tabanı beslediğini gösterir. Bu alandaki uzmanlığı, geleneksel kuyruk düzlemlerini dahil etmesine gerek kalmayacak bir noktaya ulaşmıştır.

Üç Motorlu Konfigürasyon

J-36'nın benzersiz ve beklenmedik yönlerinden biri, üç turbofan motoruna dayanmasıdır. Şu anda, bu motorlar WS-10C olabilir, ancak daha gelişmiş bir güç ünitesi mevcut olana kadar bu bir geçiş veya geçici çözüm olabilir.

Chengdu J-36, geleneksel savaş uçağı tasarımlarından önemli bir ayrılışı işaret eden kuyruksuz, delta kanat konfigürasyonu ile ayırt edilmektedir. Bu tasarım dikey stabilizatörleri ortadan kaldırarak uçağın radar kesitini önemli ölçüde azaltmakta ve gizlilik yeteneklerini arttırmaktadır.

Kuyruksuz tasarım, denge işlevlerini bilgisayar destekli kontrol yüzeyleriyle değiştiren gelişmiş fly-by-wire uçuş kontrol sistemleriyle desteklenmektedir. Delta kanat şekli, modern hava muharebesi için kritik bir özellik olan yüksek hızlarda manevra kabiliyetine katkıda bulunur. J-36, gövde üstünde ve yanlar boyunca konumlandırılmış hava girişleri ile üç motorlu konfigürasyonun varlığına işaret etmektedir. Bu üç motorlu kurulum, daha fazla itiş gücü, gelişmiş manevra kabiliyeti ve daha ağır yük taşıma kabiliyeti sağlamaktadır.

Bu konfigürasyonla J-36 savaş uçağının, maksimum Mach 2.5 hızına ulaşabildiği tahmin edilmektedir.

Chengdu J-36, 22,5 m uzunluğa ve 24 m kanat açıklığına sahip olup 55 tonluk Azami Kalkış Ağırlığı (MTOW) ile yaklaşık 3.000 kilometrelik tahmini muharebe yarıçapına sahiptir.