14°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

COP30 Zirvesi için kesilen ağaçlar yerlileri çıldırttı! Güvenlik güçleriyle çatışma çıktı

Brezliya’nın Belem şehrinde COP30 Zirvesi'ne eylemciler gölge düşürdü. İklim değişikliği ve ormanların korunmamasını protesto eden eylemciler ile güvenlik görevlileri arasında çatışma çıktı. Yaşanan arbede de 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
12:22
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
12:22

’nın Belem şehrinde aralarında yerlilerin de bulunduğu yüzlerce eylemci, ve ormanların korunmamasını etmek için bir araya geldi.

Yerel kıyafetler de giymiş olan protestocular, Belem’de düzenlenen Birleşmiş Milletler () İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı’nın (COP30) zirve alanına geldi.

Protestoların Brezilya'nın COP30 İklim Zirvesi nedeniyle dört şeritli otoyol inşası için binlerce ağacı kesmesine yönelik olduğu düşünülüyor.

Brezilya projeyi sürdürülebilir olarak savunurken, çevreciler ve aktivistler projenin iklim hedefleriyle çeliştiğini ve gezegenin en önemli karbon yutaklarından birine zarar verdiğini savunuyor.

COP30 Zirvesi için kesilen ağaçlar yerlileri çıldırttı! Güvenlik güçleriyle çatışma çıktı

"Topraklarımız satılık değildir" yazılı pankartlar ve bayraklar taşıyan, toprak haklarına ilişkin taleplerini vurgulayan öfkeli kalabalık, daha sonra zirve alanının ana girişinde bulunan barikatları aşarak güvenlik görevlileri ile çatıştı.

BM tarafından yapılan açıklamada, taraflar arasında yaşanan çatışmada 2 güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı ve etkinlik alanında küçük çaplı hasar oluştuğu belirtilerek, "BM ve Brezilyalı güvenlik görevlileri bütün güvenlik protokolleri kapsamında bölgenin korunma altına alınması için çeşitli önlemler aldı" ifadelerine yer verdi.

COP30 Zirvesi için kesilen ağaçlar yerlileri çıldırttı! Güvenlik güçleriyle çatışma çıktı

"PARAYI YİYEMEYİZ"

Bir güvenlik görevlisi yaşananların ardından yaptığı açıklamada, kalabalıktan fırlatılan yabancı bir maddenin başına isabet ettiğini belirtti.

Kalabalıktaki bir protestocu ise, "Parayı yiyemeyiz. Topraklarımızın tarım ticaretinden, petrol keşif çalışmalarından, yasa dışı madencilik ve ormancılık çalışmalarından arınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Protestocular, çatışmadan kısa bir süre dağılırken protestocuların zorla girmeye çalıştığı ana girişin tamir çalışmaları için kapatıldığı ve sabah saatlerinde yeniden açılacağı belirtildi.

COP30 Zirvesi için kesilen ağaçlar yerlileri çıldırttı! Güvenlik güçleriyle çatışma çıktı

