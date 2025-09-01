Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de diplomasi trafiği! Putin'e Türkiye daveti

Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Çin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme başladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Sayın Putin'i en yakın zamanda Türkiye'ye bekliyoruz. Davetim bakidir. Aramızda güvene dayalı samimi bir ilişkiniz var. İlişkimiz konjektürel sınamalardan etkilenmeden ilerliyor. Finansal kurumlarımızın, uluslararası piyasalarla entegrasyonuna zarar vermeyecek alternatif çözümler geliştirmek üzere teknik görüşmelerimiz olumlu şekilde yürüyor. Akkuyunun finansman ihtiyacının BOTAŞ'ın gaz ödemeleri suretiyle karşılanmasına yönelik klinik test aşamasından başarılı sonuçlar aldık.

Putin'in açıklamalarından satır başlıkları:

Türkiye'ye Rus gazında kesinti olmayacak. Enerji alanındaki stratejik ortaklığımız sürecek.