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 | Murat Makas

Deprem araştırmasında korkutan keşif! Yeni fay bulundu, Pasifik Levhası parçalanıyor

Deprem araştırmalarını sürdüren jeologlar Pasifik Okyanusu'nda ürkütücü bulgular ortaya çıkardı. Depremlere sebebiyet veren fayların incelendiği araştırmalarda Pasifik Levhası'nı tehlikeye sokacak yeni faylar keşfedildi. Araştırmayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

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Deprem araştırmasında korkutan keşif! Yeni fay bulundu, Pasifik Levhası parçalanıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 10:17

Bilim insanları birçok ülkede yaşanan depremlere sebebiyet veren fay hatlarıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depremleri ve yakın zamanda İstanbul’da 6.2 şiddetindeki deprem sonrası çeşitli ön görüler ortaya çıktı. Asya ülkesi Mynmar’da olan 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki 2 deprem Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedilmişti. Japonya hükümeti hazırladığı deprem raporunda Pasifik Okyanusu’na dikkat çekmişti. Rapora göre Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda meydana gelebilecek 9 büyüklüğündeki bir depremin 298 bin kişinin ölümüne sebep olabilir.

Deprem araştırmasında korkutan keşif! Yeni fay bulundu, Pasifik Levhası parçalanıyor

PASİFİK LEVHASI PARÇALANIYOR

Jeologlar yeni araştırma yaptığı Pasifik Okyanusu'nda büyük deniz altı fayları keşfetti. Toronto Üniversitesi'nden jeologlar, Pasifik Okyanusu'nun tabanının çoğunu oluşturan Pasifik Levhası'nın büyük deniz altı fayları tarafından parçalandığını öne sürdü. Bu keşif, okyanus levhalarının Dünya yüzeyinde sürüklenirken sabit olduğu yönündeki uzun süredir devam eden varsayımlara meydan okuyor.

OKYANUS ALTI PLATOLARINDA DEPREM KEŞFİ

Yıllarca bilim insanları okyanus levhalarının Dünya'nın mantosu boyunca hareket ederken çoğunlukla hasarsız kaldığına inanıyordu. Ancak araştırma ekibi, Pasifik Levhası'nın derinliklerinde özellikle Batı Pasifik Ateş Çemberi'nin okyanus altı platolarında önemli jeolojik deformasyonların gerçekleştiğine dair kanıtlar buldu.
Bir zamanlar kalınlıkları nedeniyle yapısal olarak güçlü oldukları düşünülen bu platoların, artık çok daha zayıf olduğu ve Pasifik Levhası Dünya'nın yüzeyinin altına doğru battıkça parçalanmaya meyilli olduğu gösterildi.

Deprem araştırmasında korkutan keşif! Yeni fay bulundu, Pasifik Levhası parçalanıyor

PASİFİK PLAKASININ YIRTILMASI

Dailygalaxy'de yer alan detaylarda araştırmacılar Batı Pasifik'teki dört önemli platoya odaklandı: Ontong Java , Shatsky , Hess ve Manihiki platoları. Ekip, süper bilgisayar modellerinden ve geçmiş sismik çalışmalardan gelen verileri analiz ederek bu deniz altı platolarında büyük faylar keşfetti. Bu faylar, Pasifik Plakasını batıya doğru çeken ve batma bölgelerine doğru hareket ederken parçalanmasına neden olan büyük kuvvetlerin bir sonucu.

Deprem araştırmasında korkutan keşif! Yeni fay bulundu, Pasifik Levhası parçalanıyor

EN ŞAŞIRTICI BULGU

Pasifik Plakası batıya doğru hareket ettikçe uyguladığı kuvvet sebebiyle okyanus kabuğunu parçalamaya başlar. Çalışmanın en şaşırtıcı bulgularından biri, bir zamanlar kalınlıkları nedeniyle güçlü kabul edilen okyanus platolarının aslında levhanın en zayıf kısımları olmasıydı. Toronto Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nde profesör olan Russell Pysklywec, "Yaptığımız şey, gezegenimizin nasıl çalıştığını açıklayan teori olan levha tektoniğini geliştirmek ve bu levhaların daha önce düşündüğümüz kadar bozulmamış olmadığını göstermek." Dedi.


Araştırmacılar, Pasifik Plakasının yırtılmasının bu bölgelerdeki geçmiş volkanik faaliyetlerle bağlantılı olabileceğini tahmin ediyor.

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