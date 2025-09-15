Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Portakal toplama kavgası kanlı bitti! Yaşlı adamı öldüresiye dövdü

Antalya'da bahçedeki ağaçtan portakal koparma tartışmasında dehşet yaşandı. Komşuları birbirine girdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Şaşkına çeviren kavgada komşu o anları anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 15:15

ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2305 Sokak'ta aynı apartmanda oturan 30 yaşındaki Süleyman D. ile Durmuş F. arasında ağaçtan portakal koparma nedeniyle çıktı. Çıkan tartışmada Süleyman D., yaşlı adamı darp edince olanlar oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs ilk olarak 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan, ardından da aşağıya inerek tabanca ile rastgele ateş etmişti.

Portakal toplama kavgası kanlı bitti! Yaşlı adamı öldüresiye dövdü

"TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

Süleyman D.'nin silahından çıkan kurşunlar nedeniyle gürültüyü merak ederek balkona çıkan ve kavgayı izleyen Cansel A. elinden Uğur F. ise bacağından yaralanmıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Tartışma sonrası olay yerinden kaçan Süleyman D. ise yaklaşık 1 saat sonra Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. İfadesinin ardından adliye sevk edilen Süleyman D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Portakal toplama kavgası kanlı bitti! Yaşlı adamı öldüresiye dövdü

"YEŞİL PORTAKALLARI TOPLAYINCA TEPKİ GÖSTERDİ"

İki komşu arasında ağaçtan portakal koparma nedeniyle başlayan ve 2 kişinin yaralandığı olaya şahit olan komşulardan Şevki Yüksel, "Üst kattaki komşu yeşil olan portakalların toplarken yaşlı olan amcamız bunların daha yenmeyeceğini izah edince aralarında bir kavga çıkmış. Sonrasından gören arkadaşlarım komşularımızda oğluna söylemiş, ‘Babanla böyle böyle bir tartışma yaşanıyor' diye. Oğlu buraya gelmiş, neden böyle oldu derken komşu üst kattan ateş etmeye başladı. Ateş edince balkondaki başka bir komşu elinden yaralanıyor. Sonra silahla aşağı inince oğlu da karnından vuruluyor" dedi.

Portakal toplama kavgası kanlı bitti! Yaşlı adamı öldüresiye dövdü

YAŞLI ADAMI DARP ETMİŞ

Yaşlı adamın darp nedeniyle, oğlu ve balkondan olayı izleyen kadının ise isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirten Yüksel, "Kurşun karnından girip kalça tarafından çıkıyor. İkisini hastaneye kaldırdılar, amcanın çene falan şişmişti, onu da hastaneye kaldırdılar. Bildiğimiz kadarıyla oğlu hala hastanede yatıyor, kadından bir haberimiz yok. Olaydan sonra kaçan komşuyu da yakaladılar diye biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Portakal toplama kavgası kanlı bitti! Yaşlı adamı öldüresiye dövdü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Araç hurdaya döndü: Çok sayıda yaralı var
ETİKETLER
#tartışma
#silahlı saldırı
#olay
#yaralanma
#kepez
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.