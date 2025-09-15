Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Araç hurdaya döndü: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada; T.T. (55) idaresindeki araç ile aynı yönde seyir eden M.B. (63) idaresindeki araç çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan T.T., M.B., M.K., H.K. ve U.K. isimli vatandaşlar yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE KOCAELİSPOR TARAFTARLARINDAN

Yaralılara ilk müdahaleyi Kocaelispor taraftarları yaptı. Olay yerine gelen ekipler, olay yerindeki müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.