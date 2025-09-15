Menü Kapat
24°
Yaşam
 Baran Aksoy

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Araç hurdaya döndü: Çok sayıda yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde aynı istikametteki iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Kocaelispor taraftarları yaptı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
14:12
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
14:12

'da Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada; T.T. (55) idaresindeki araç ile aynı yönde seyir eden M.B. (63) idaresindeki araç çarpıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Araç hurdaya döndü: Çok sayıda yaralı var

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan T.T., M.B., M.K., H.K. ve U.K. isimli vatandaşlar yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Araç hurdaya döndü: Çok sayıda yaralı var

İLK MÜDAHALE KOCAELİSPOR TARAFTARLARINDAN

Yaralılara ilk müdahaleyi Kocaelispor taraftarları yaptı. Olay yerine gelen ekipler, olay yerindeki müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

TGRT Haber
