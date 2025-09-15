Dünya'nın yeni gök komşusu keşfedildi: Yıllardır yanımızda dolaşıyormuş

Yaklaşık 4.5 milyar yıldır gezegenimizin güvenilir bir gök komşusu var: Ay. Gelgitleri etkilemekten mevsimleri dengelemeye kadar, Ay'ın yörüngesi Dünya'daki yaşam üzerinde derin bir etkiye sahip. Ancak gökbilimciler, gezegenimizi bir süredir takip ediyor olabilecek başka bir nesne keşfetti.

"2025 PN7" NEDİR?

Daily Mail'in haberine göre, Hawaii'deki Pan-STARRS gözlemevindeki uzmanlar, "2025 PN7" adı verilen ve 1960'lardan beri Dünya'yı takip eden bir yarı-ay (quasi-moon) tespit etti. Kozmik cismin aslında bir asteroid olduğu ve Dünya'nın etrafında dönmek yerine, gezegenimize benzer bir yörüngede Güneş'in etrafında döndüğü ifade edildi.

Uzmanlar, sadece 19 metre genişliğindeki asteroidin yörünge verilerini analiz ederek, yaklaşık 60 yıldır "yarı yörüngede" olduğunu ve ayrılmadan önce 60 yıl daha yakınlarda olacağını belirledi. 2025 PN7, Dünya benzeri yörüngelerde bilinen diğer altı yarı-ayın arasına katılıyor, ancak "en küçük ve en az istikrarlı" ünvanını taşıyor.

Bilim insanları, yarı uyduların varlığından ilk olarak 1991'de "1991 VG" adlı bir cismi keşfettiklerinde haberdar olmuşlardı. Bazı kullanıcılar 1991 VG'nin uzaylılar tarafından gönderildiğine inanıyordu. Araştırmacılar, "Otuz yılı aşkın bir süre sonra, bu tür nesnelerin doğal olduğu ve Dünya-Ay sisteminin Güneş etrafında döndüğü bölgeyi kaplayan ikincil bir asteroit kuşağı oluşturduğu artık geniş çapta kabul görüyor" dedi.

YARI-AY ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEMİYOR

Gerçek Ay çıplak gözle görülebilirken, yarı-ay yalnızca güçlü teleskoplarla görülebiliyor. Ve her ne kadar Dünya'nın etrafında dönüyor gibi görünse de aslında gezegenimize kütleçekimsel olarak bağlı değil. Öte yandan 60 yıl kulağa çok uzun bir süre gibi gelse de, Dünya'ya bağlı yörüngede yaklaşık 381 yıl kalan Kamo'oalewa'nın yanında "devede kulak" diyebiliriz.