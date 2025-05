Depremi uyarısı korkuttu, bölge ve tarih açıklandı: Büyük fay hattı şehirleri batıracak

Birçok ülkede ve Türkiye’de şiddetli depremler, artçı sarsıntılar karşısında uzmanlar yeni analizlerini paylaşıyor. Pasifik Ateş Çemberi bölgesinde bulunan Tonga’da 6,4 büyüklüğünde deprem ve Myanmar’daki depremin dünyanın yüzeyini kaydırdığı söylentileri çeşitli araştırmaları beraberinde getirdi.

DEPREM KIYI ŞERİDİNİ KALICI DEĞİŞTİRECEK

Open Access Government'a göre yakın zamanda yapılan bir çalışma, yükselen deniz seviyelerinin Pasifik Kuzeybatısı'ndaki yıkıcı etkisini ortaya koydu. Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan makale, Cascadia dalma bölgesini vuracak bir sonraki büyük depremin kıyı şeridini kalıcı olarak değiştirebileceği ve birçok topluluğu yaşanmaz hale getirebileceği konusunda uyardı.

DEPREM 8 ŞİDDETİNDE OLACAK

Araştırmacılar, coğrafi analiz kullanarak, bugün bir deprem meydana gelirse kıyı şeridinin sadece birkaç dakika içinde 6,5 fit kadar batabileceğini tahmin etti. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin de açıkça belirttiği gibi, bir sonraki büyük depremin (8'den büyük şiddette) Pasifik Kuzeybatısı'nı vuracağı öne sürülüyor. Büyük depremin 2050 yılına kadar gerçekleşebileceği tartışılıyor. Deniz buzullarının erimesi, yükselen deniz seviyeleri, aşırı hava olaylarının şiddeti artırabileceği belirtiliyor.

Thecooldown'da yer alan detaylarda büyük bir deprem potansiyeli, sel riskinin çok büyük bir çarpanı. Çalışmanın devamında Cascadia'da ise büyük bir deprem meydana gelmesi durumunda taşkın yataklarının 300 kilometrekare (yaklaşık 116 mil kare) kadar genişleyebileceği, taşkına maruz kalan ev, yol ve yapı sayısının iki katından fazla artabileceği belirtildi.



TÜRKİYE DETAYI

Amerikalı jeologların araştırmasına göre bir yer sarsıntısı, dünyanın bir başka köşesinde bulunan bölgelerin faylarını değiştirebilir ve buralarda deprem riskini artırabilir. Türkiye'deki fay hatlarının da farklı bölgelerdeki depremlerden etkilenebileceği belirtiliyor.