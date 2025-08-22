Donald Trump'a verilen hediye alay konusu oldu

Amerikan animasyon durum komedisi South Park, "Sickofancy" adlı bölümünde, Apple CEO'su Tim Cook'un ABD Başkanı Donald Trump'a vermiş olduğu hediyeyi tiye aldı.

MacRumors'un aktardığına göre, söz konusu bölümde Cook'un karikatür versiyonu, Beyaz Saray'da ziyaret ettiği Trump'a bir hediye sunuyor. Burada açık bir şekilde Apple CEO'sunun geçtiğimiz günlerde Trump'a takdim ettiği cam ve altın Apple plakasına gönderme yapılmış.

https://x.com/SouthPark/status/1958363011313496540/

Trump ise hediyesini yatağına götürüp Satan ile birlikte, "Hediyeler aldığım bir başka harika gün. Bak şu salak teknoloji CEO'su bana ne verdi" diyerek bir tür absürd bir sahne sergiliyor.

GERÇEK HAYATTA TİM COOK VE TRUMP'IN İLİŞKİSİ

Gerçek hayatta, Tim Cook ve Donald Trump arasında yakın bir ilişki olduğu biliniyor. Cook, bu ay Beyaz Saray'ı ziyaret etmiş ve Trump'a, Apple'ın ABD üretim yatırımlarını artırma planlarını duyurmuştu. Dört yıl içinde ABD'ye 500 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan Apple, bunu 100 milyar dolar artırarak 600'e çıkarma kararı aldı.