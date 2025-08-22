Menü Kapat
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Donald Trump'a verilen hediye alay konusu oldu

South Park dizisi, Apple CEO'su Tim Cook'un ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği cam ve altın Apple plakasına gönderme yaparak, ikilinin ilişkisini mizahi bir şekilde eleştirdi.

Donald Trump'a verilen hediye alay konusu oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 17:39

Amerikan durum komedisi South Park, "Sickofancy" adlı bölümünde, Apple CEO'su 'un Başkanı 'a vermiş olduğu hediyeyi tiye aldı.

MacRumors'un aktardığına göre, söz konusu bölümde Cook'un karikatür versiyonu, 'da ziyaret ettiği Trump'a bir hediye sunuyor. Burada açık bir şekilde CEO'sunun geçtiğimiz günlerde Trump'a takdim ettiği cam ve altın Apple plakasına gönderme yapılmış.

https://x.com/SouthPark/status/1958363011313496540/

Trump ise hediyesini yatağına götürüp Satan ile birlikte, "Hediyeler aldığım bir başka harika gün. Bak şu salak teknoloji CEO'su bana ne verdi" diyerek bir tür absürd bir sahne sergiliyor.

Donald Trump'a verilen hediye alay konusu oldu

GERÇEK HAYATTA TİM COOK VE TRUMP'IN İLİŞKİSİ

Gerçek hayatta, Tim Cook ve Donald Trump arasında yakın bir ilişki olduğu biliniyor. Cook, bu ay Beyaz Saray'ı ziyaret etmiş ve Trump'a, Apple'ın ABD üretim yatırımlarını artırma planlarını duyurmuştu. Dört yıl içinde ABD'ye 500 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan Apple, bunu 100 milyar dolar artırarak 600'e çıkarma kararı aldı.

ETİKETLER
#apple
#donald trump
#abd
#Tim Cook
#animasyon
#Beyaz Saray
#South Park
#Dünya
