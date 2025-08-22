Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump'ın eski danışmanına FBI baskını: "Ajanlar görevde"

FBI, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Maryland’deki evinde gizli belgeler soruşturması kapsamında arama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’a sert muhalefetiyle bilinen Bolton, daha önce gizli bilgileri kötüye kullanmakla suçlanmıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'ın eski danışmanına FBI baskını:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 17:07

ABD basınında çıkan haberlere göre , yerel saatle 07.00 sıralarında ABD Başkanı 'ın eski Danışmanı John Bolton'ın Maryland eyaletindeki evinde yaptı.

Olayı ilk duyuran New York Post gazetesi, aramanın gizli belgelere yönelik uzun süredir devam eden soruşturmanın bir parçası olduğunu aktardı.

FBI Direktörü Kash Patel ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kimse hukukun üstünde değil. FBI ajanları görevde" ifadelerini kullandı.

Trump'ın eski danışmanına FBI baskını: "Ajanlar görevde"

DAHA ÖNCE GİZLİ BİLGİLERİ KÖTÜYE KULLANMAKLA SUÇLANMIŞTI

Bolton, Trump'ın 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde 2018-2019 arasında ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapmıştı. Bolton, görevinden ayrıldığı 2019'dan beri Trump'a sert eleştirilen yönelten bir isim haline gelmişti.

Bolton daha önce, 2020'de yayımlanan "Olayların Olduğu Oda" adlı kitabında, 2018-2019 yılları arasında Trump'ın ilk yönetiminde geçirdiği dönemi anlattığı gizli bilgileri kötüye kullanmakla suçlanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, gizli bilgilerin ifşa edilmemesiyle ilgili bir anlaşmanın "açıkça ihlal edildiğini" belirterek dava açmıştı. Söz konusu dava, Haziran 2021'de önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında düşürülmüştü.

Trump'ın eski danışmanına FBI baskını: "Ajanlar görevde"

GÜVENLİK KORUMASINA TRUMP ENGELİ

Daha önce Bush yönetimi sırasında BM büyükelçisi olarak görev yapan Bolton'ın güvenlik koruması, Trump yönetimi tarafından Ocak ayında sonlandırılmıştı. Bolton'la birlikte daha önce başkanla çatışan diğer bazı eski yetkililerin de güvenlik koruması kaldırılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de eski CIA ve FBI direktörlerine soruşturma: 'Görevi kötüye kullandılar' iddiası
4 genç uykusunda öldürüldü, FBI katili bulmak için halktan yardım istedi
ETİKETLER
#donald trump
#fbı
#gizli belge
#arama
#ulusal güvenlik
#John Bolton
#John Bolton
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.