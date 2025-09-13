Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Donald Trump'tan Rusya'ya yaptırım! 'NATO hazırsa ben de hazırım'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek istediğini belirterek, NATO ülkelerine seslendi. NATO’da bulunan ülkelerin, Rusya'dan petrol alımını durdurmaları halinde Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu açıkladı. Truth Social'da paylaştığı mesajda, NATO'nun birlik olup Çin'e yüksek gümrük vergileri koyması gerektiğini de vurgulayan Trump, "Bu savaş Biden ve Zelenskiy'nin, ben olsaydım başlamazdı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Donald Trump'tan Rusya'ya yaptırım! 'NATO hazırsa ben de hazırım'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 16:52

ABD Başkanı , tüm ülkelerinin aynı adımı attığında ve 'dan petrol almayı durdurduğunda kendisinin de Rusya'ya büyük uygulamaya hazır olduğunu ifade etti. Başkan Trump; Truth Social uygulamasından yaptığı paylaşımda, Rusya- savaşına ilişkin tüm NATO ülkelerine mektup gönderdiğini belirtti.

Donald Trump'tan Rusya'ya yaptırım! 'NATO hazırsa ben de hazırım'

ABD Başkan'ı Trump'ın kaleme aldığı mektupta;

"Tüm NATO ülkeleri aynı şeye karar verip yapmaya başladığında ve tüm NATO ülkeleri Rusya'dan petrol almayı durdurduğunda Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

RUS PETROLÜ ALMAYIN!

Trump, "Bildiğiniz gibi NATO'nun savaşı bitirme kararlılığı yüzden 100'den çok uzak ve bazılarının Rus petrolünü satın alması şok edici! Bu durum Rusya üzerindeki müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatıyor. Siz hazır olduğunuzda ben de hazırım. Bunun ve NATO'nun bir grup olarak 'e yüzde 50 ila yüzde 100 oranında gümrük vergisi koymasının, Rusya ve Ukrayna ile savaş sona erdikten sonra tamamen kaldırılmasının da bu ölümcül ama saçma savaşı sonlandırmada büyük bir yardımı olacağına inanıyorum. Çin'in Rusya üzerinde güçlü bir kontrolü, hatta nüfuzu var ve bu güçlü gümrük vergileri bu nüfuzu kıracak.

Donald Trump'tan Rusya'ya yaptırım! 'NATO hazırsa ben de hazırım'

Bu Trump'ın savaşı değil. Ben Başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı. Bu, Biden ve Zelenskiy'nin savaşı. Ben sadece bunu durdurmaya, binlerce Rus'un ve Ukraynalının hayatını kurtarmaya yardımcı olmak için buradayım (sadece geçtiğimiz hafta 7 bin 118 kişi hayatını kaybetti. Delilik)" ifadelerine yer verdi. Trump, "Eğer NATO dediklerimi yaparsa savaş kısa sürede sona erecek ve tüm o hayatlar kurtulacak" dedi.

ETİKETLER
#Ekonomi
#çin
#ukrayna
#rusya
#donald trump
#nato
#yaptırımlar
#Petrol Yatırım
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.