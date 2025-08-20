Menü Kapat
Dünya
Dünya haritası değişebilir! Afrika kampanya başlattı: Biz daha büyüğüz

Afrika Birliği, dünya haritalarındaki kıta boyutlarının yanlış yansıtılmasına karşı "Haritayı Düzeltin" kampanyasını destekliyor. Kampanya, Mercator projeksiyonunun Afrika'nın gerçek boyutlarını küçülttüğü ve kıtanın küresel sahnedeki hak ettiği yeri görmesini engellediği iddiaları üzerine yoğunlaşıyor.

Dünya haritası değişebilir! Afrika kampanya başlattı: Biz daha büyüğüz
Okullarda, kitaplarda ve hatta internette gördüğümüz dünya haritası aslında bildiğimiz gibi olmayabilir. 16. yüzyılda, ünlü haritacı Gerardus Mercator tarafından deniz navigasyonu için oluşturulan ve dünya genelinde standart kabul edilen Mercator haritası, bugüne kadar farkında bile olmadığımız bir yanılsamanın kaynağı olabilir.

Afrika Birliği, kıtanın gerçek boyutunu çarpıttığı iddia edilen bu haritaya karşı başlatılan resmi kampanyayı destekliyor.

MERCATOR HARİTASI NEDEN YANILTICI?

İddiaya göre Mercator projeksiyonu, navigasyon için pratik olsa da kıta boyutlarını çarpıtıyor. Kuzey Amerika ve Grönland gibi kutuplara yakın bölgeler, gerçekte olduğundan çok daha büyük gösterilirken, ve Güney Amerika gibi bölgeler küçültülüyor.

Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Selma Malika Haddadi, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir harita gibi görünebilir, ama aslında öyle değil" dedi. Haddadi, Mercator'un dünya yüzeyinin ikinci en büyük kıtası ve bir milyardan fazla insana ev sahipliği yapan Afrika'nın "marjinal" olduğu yönünde yanlış bir izlenim bıraktığını söyledi.

Dünya haritası değişebilir! Afrika kampanya başlattı: Biz daha büyüğüz

'HARİTAYI DÜZELTİN' HAREKETİ BÜYÜYOR

Mercator haritasına yönelik eleştiriler yeni değil, ancak Africa No Filter ve Speak Up Africa gibi savunuculuk gruplarının başlattığı 'Haritayı Düzeltin' kampanyası, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Hareket, uluslararası kuruluşları ve hükümetleri, ülkelerin gerçek boyutlarını yansıtmaya çalışan Equal Earth projeksiyonunu benimsemeye çağırıyor.

Africa No Filter'ın Yöneticisi Moky Makura, "Afrika'nın haritadaki mevcut boyutu yanlış. Dünyanın en uzun süreli yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon kampanyasının artık durması gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Speak Up Africa'nın kurucu ortağı Fara Ndiaye ise Mercator'un özellikle okullarda bu haritayla tanışan çocukların kimlik ve gurur duygularını etkilediğini belirtti.

Dünya haritası değişebilir! Afrika kampanya başlattı: Biz daha büyüğüz

Haddadi, Afrika Birliği'nin kampanyayı desteklediğini belirterek, bunun sömürgecilik ve kölelik için tazminat taleplerinin arttığı bir dönemde "Afrika'nın küresel sahnede hak ettiği yeri geri kazanma" hedefiyle uyumlu olduğunu ekledi.

Kampanya, Birleşmiş Milletler'in coğrafi bilgi kuruluşu UN-GGIM'e bir talep gönderdiğini açıkladı. BM sözcüsü, talebin alınmasının ardından bir uzmanlar komitesi tarafından incelenip onaylanması gerektiğini söyledi. Karayip Topluluğu (CARICOM) Tazminat Komisyonu Başkan Yardımcısı Dorbrene O'Marde, Mercator'un "güç ve hakimiyet ideolojisini" reddettiği için Equal Earth'ü onayladı.

Dünya haritası değişebilir! Afrika kampanya başlattı: Biz daha büyüğüz

Google Maps gibi devler de tartışmadan nasibini alıyor. Google masaüstü versiyonunda 2018'de 3D küre görünümüne geçerken, mobil uygulamasında hâlâ Mercator projeksiyonu varsayılan olarak duruyor. Dünya Bankası ise, zaten statik haritalar için Winkel-Tripel veya Equal Earth'ü kullandıklarını ve web haritalarından Mercator'u kaldırdıklarını belirtti.

