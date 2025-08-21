Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip oldu! Ethel Caterham 116 yaşına bastı

Dünyanın en yaşlı insanı unvanını kazanan Ethel Caterham, ailesiyle birlikte 116. yaşını kutladı. Bu unvan nisan ayında 116 yaşında hayata gözlerini yuman Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas'tan geldi.

Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip oldu! Ethel Caterham 116 yaşına bastı
Berkay Alptekin
21.08.2025
21.08.2025
İngiliz Ethel Caterham, 116. yaş gününü kutlayarak dünyanın en yaşlı insanı unvanını taşıyor. Bu unvan, Nisan ayında 116 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın ardından Caterham’a geçmişti.

Surrey’de bir bakım evinde yaşayan Caterham’ın doğum günü ailesiyle birlikte kutlandı.

Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip oldu! Ethel Caterham 116 yaşına bastı

"SADECE KRAL CHARLES"

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” açıklamasını yaptı. Caterham’ın röportaj vermeyeceği belirtilirken, tek istisnanın Kral 3. Charles olabileceği ifade edildi.

Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip oldu! Ethel Caterham 116 yaşına bastı

1. DÜNYA SAVAŞI'NA ŞAHİT OLDU

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan 5 yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde doğdu.

’na göre, tarihin en yaşlı insanı ise 1997’de 122 yıl 164 günlükken ölen Fransız Jeanne Calment.

Caterham, uzun yaşam sırrını ise, “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” sözleriyle açıklamıştı.

