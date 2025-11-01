Alkollü sürücüden bir garip kaza hikayesi! Önce arabayla mezarlığa uçtu, sonra kaçtı, sonra geri geldi

Tekirdağ Çorlu’da yaşanan kaza sonrasında sürücünün yaptığı açıklamalar pes dedirtti. Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Yeni Mezarlık mevkiindeki toprak yolda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıkarak, mezarlığı çevreleyen demir çitlere çarptı.

Demir çitlerin bir bölümü yıkıldığı görülürken devrilmenin eşiğinden dönen otomobilin sürücüsü İrfan T. sağ salim çıkmayı başardı. Alkollü olduğu tespit edilen şoför, olay yerinden firar etti. Ancak sarhoş sürücü kısa süre sonra tekrar kaza mahalline geldi.

Kaza sonrası olay yerini terk eden İrfan T.’nin cep telefonunu arabada unuttuğu için geri geldiği öğrenildi.

“YOKTUM, BAŞKA YERE GİTTİM"

Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü İrfan T.'nin 0,67 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü İrfan T., "Kaza sonrası sizi olay yerinde göremedik" diyen muhabire, "Yoktum, başka yere gittim" şeklinde gülümseyerek cevap verdi.