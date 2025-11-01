Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Alkollü sürücüden bir garip kaza hikayesi! Önce arabayla mezarlığa uçtu, sonra kaçtı, sonra geri geldi

Alkollü sürücünün kullandığı araç Tekirdağ Çorlu’da mezarlığa daldı. Şoför kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Sonrasında ise yeniden kaza mahalline dönen araç sahibi neden olay yerinde olmadığına ilişkin sorulara ise "Yoktum, başka yere gittim" cevabını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 17:17

’da yaşanan sonrasında sürücünün yaptığı açıklamalar pes dedirtti. Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Yeni Mezarlık mevkiindeki toprak yolda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıkarak, mezarlığı çevreleyen demir çitlere çarptı.

Alkollü sürücüden bir garip kaza hikayesi! Önce arabayla mezarlığa uçtu, sonra kaçtı, sonra geri geldi

Demir çitlerin bir bölümü yıkıldığı görülürken devrilmenin eşiğinden dönen otomobilin sürücüsü İrfan T. sağ salim çıkmayı başardı. Alkollü olduğu tespit edilen şoför, olay yerinden firar etti. Ancak sarhoş sürücü kısa süre sonra tekrar kaza mahalline geldi.

Alkollü sürücüden bir garip kaza hikayesi! Önce arabayla mezarlığa uçtu, sonra kaçtı, sonra geri geldi

Kaza sonrası olay yerini terk eden İrfan T.’nin cep telefonunu arabada unuttuğu için geri geldiği öğrenildi.

Alkollü sürücüden bir garip kaza hikayesi! Önce arabayla mezarlığa uçtu, sonra kaçtı, sonra geri geldi

“YOKTUM, BAŞKA YERE GİTTİM"

tarafından yapılan kontrollerde sürücü İrfan T.'nin 0,67 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü İrfan T., "Kaza sonrası sizi olay yerinde göremedik" diyen muhabire, "Yoktum, başka yere gittim" şeklinde gülümseyerek cevap verdi.

ETİKETLER
#trafik polisi
#kaza
#tekirdağ
#çorlu
#Alkollü Şoför
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.