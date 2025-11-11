Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Ehliyet sınavına 128 kez girdi, hiçbirini kazanamadı, resmen servet harcadı

İngiltere'de yer alan bir sürücü kursunun yayınladığı veriler ülke gündemine oturdu. Bir öğrenci 75'nci denemede teori sınavını geçerken, 128 denemede teori sınavını geçemeyen bir diğer öğrenci ise adeta servet değerinde bir bedel ödedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ehliyet sınavına 128 kez girdi, hiçbirini kazanamadı, resmen servet harcadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 16:00

'de alma süreci, aday sürücüler için uzun ve meşakkatli olabiliyor. Ancak bazı adaylar için ise bu süre hiç olmadığı kadar uzun ve pahalıya patlayabiliyor. Bir sürücü kursunun bugün yayınladığı rakamlar görenleri şoke etti.

Kurs tarafından yayınlanan verilerde, bir öğrencinin teori sınavını ancak 75'nci denemesinde geçtiğini ve bu denemeler kapsamında cebinden 1.700 sterlin (yaklaşık 94 bin 400 TL) çıktığını ortaya koydu.

Öte yandan yayınlanan rakamlarda en dikkat çeken adayın ise teori sınavında 128 kez başarısız olduğu ve bu denemelerinde 2.944 sterlin (yaklaşık 163 bin 500 TL) harcadığı ortaya çıktı.

Ehliyet sınavına 128 kez girdi, hiçbirini kazanamadı, resmen servet harcadı

HER DENEME BİN 270 TL

Pratik sınava girebilmek için öncelikle geçilmesi gereken teorik sınavın her denemesi 23 sterlin (yaklaşık bin 270 TL) tutarında olduğu biliniyor.

Teori sınavında, çoktan seçmeli sorularla ve güvenli sürüş uygulamalarına ilişkin bilgi ve anlayış, tehlike algılama videoları aracılığıyla da tehlikeyi tespit etme becerisi değerlendiriliyor.

Adayların pratik sınava girebilmeleri için öncelikle bu sınavı geçmeleri gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aşırı hız yapan sürücü kursu aracı minibüsle çarpıştı: 10 yaralı
ETİKETLER
#İngiltere
#trafik kuralları
#ehliyet
#Sürücü Ehliyet
#Teori Sınavı
#Pratik Sınav
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.