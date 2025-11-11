Ehliyet sınavına 128 kez girdi, hiçbirini kazanamadı, resmen servet harcadı

İngiltere'de ehliyet alma süreci, aday sürücüler için uzun ve meşakkatli olabiliyor. Ancak bazı adaylar için ise bu süre hiç olmadığı kadar uzun ve pahalıya patlayabiliyor. Bir sürücü kursunun bugün yayınladığı rakamlar görenleri şoke etti.

Kurs tarafından yayınlanan verilerde, bir öğrencinin teori sınavını ancak 75'nci denemesinde geçtiğini ve bu denemeler kapsamında cebinden 1.700 sterlin (yaklaşık 94 bin 400 TL) çıktığını ortaya koydu.

Öte yandan yayınlanan rakamlarda en dikkat çeken adayın ise teori sınavında 128 kez başarısız olduğu ve bu denemelerinde 2.944 sterlin (yaklaşık 163 bin 500 TL) harcadığı ortaya çıktı.

HER DENEME BİN 270 TL

Pratik sınava girebilmek için öncelikle geçilmesi gereken teorik sınavın her denemesi 23 sterlin (yaklaşık bin 270 TL) tutarında olduğu biliniyor.

Teori sınavında, çoktan seçmeli sorularla trafik kuralları ve güvenli sürüş uygulamalarına ilişkin bilgi ve anlayış, tehlike algılama videoları aracılığıyla da tehlikeyi tespit etme becerisi değerlendiriliyor.

Adayların pratik sınava girebilmeleri için öncelikle bu sınavı geçmeleri gerekiyor.