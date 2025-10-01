Ekvador'da protestolar kaosa dönüşüyor! Başkanın konvoyu kurşun yağmuruna tutuldu

Ekvador'da protestolar kaosa dönüşüyor. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın da içinde bulunduğu insani yardım konvoyuna saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırı da 12 askerin yaralandığı, 17 askerin ise kaçırıldığı belirtilirken, bir gösterici de polis ateşi sonucu hayatını kaybetti.

BBC’de yer alan habere göre, Daniel Noboa’nın konvoyunda İtalya’nın Ekvador Büyükelçisi Giovanni Davoli, Vatikan’dan üst düzey bir yetkili ile Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler temsilcileri de bulunuyordu.

Başkanlık Sözcüsü Carolina Jaramillo, insani yardım konvoyunun bölgede yer alan protesto ve grevlerden etkilenen halka ulaşmak için yola çıktığını ifade etti. Öte yandan, kaçırılan 17 askerin akıbetine dair herhangi bir bilginin bulunmadığını söyledi.

BBC’ye göre, protestolar sırasında bir eylemci polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu (CONAIE), sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklamada olaya değinilerek, “cezasız kalmaması gereken bir devlet suçu” olarak niteledi.

ULUSLARARASI TOPLUMUN GÖZÜ PROTESTOLARDA

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin bölge temsilcisi Jan Jarab, artan şiddet olaylarının “acil diyalog” ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade etti.

Ülkede geniş çaplı protesto ve grevlerin yol açtığı siyasi kriz, uluslararası toplumun da yakın takibinde.