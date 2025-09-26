Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında! 'Kritik rol Türkiye'nin '

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Çok kritik anlaşmaların yapıldığı 138 dakikalık görüşme dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

İsrail basınından Times of Israel, görüşmeye dair kaleme aldığı haberde Erdoğan ile Trump’ın 2019’dan bu yana ilişkilerinin çok iyi gittiğini belirtti.

Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasının İsrail için oldukça endişe verici bir durum olduğu vurgulandı ve “Tel Aviv’in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruması gerektiği” ifade edildi.

YUNAN BASININDA GENİŞ YER VERİLDİ

Yunan gazetesi Kathimerini, görüşmede savunma sanayiinin merkezde olduğunu yazdı. Haberde, Trump'ın "F-35'ler ve Patriot'lar hakkında konuşacağız ve olumlu bir sonuca varacağımızı düşünüyorum" dediği belirtildi.

Yunan basınından Militaire.gr, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’deki diplomatik temaslarını sürdürürken Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in diplomaside aktif olarak yer almamasını vurguladı.

"HERKES ERDOĞAN'A GERÇEKTEN SAYGI DUYUYOR"

İspanyol basınından Hola News, Trump’ın konuşmasında Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iyi ilişkilerine değindiğini belirtti.

Haberde, Trump’ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her ikisi tarafından da çok saygı gördüğünü söyleyebilirim. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Gerçekten duyuyorlar. Ben de ona saygı duyuyorum ve büyük bir nüfuza sahip olduğunu düşünüyorum” sözlerine yer verildi.

"DOSTANE BİR ATMOSFER"

Ermeni basınından 168, Erdoğan-Trump görüşmesinin dostane bir atmosferde geçtiğine dikkat çekti.

ABD basınından Washington Post, Trump'ın Erdoğan'ı değerli bir müttefik olarak gördüğünü yazdı.

Gazete, görüşmede F-35 ve F-16 uçaklarına dair savunma sanayii anlaşmalarının ele alınacağını bildirdi.

Japon basınından Japan Times, görüşmenin iki ülke arasındaki bağlar açısından yeni umutlar taşıdığını belirterek, “Biden, kısmen NATO üyesi Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkileri nedeniyle Türkiye'ye mesafeli yaklaşmıştı.

Erdoğan'la daha yakın kişisel bağları olan Trump yönetiminde ise Washington, Ankara ile ilişkilerini geliştirmeyi planlıyor” ifadelerine yer verdi.

"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ PERÇİNLENDİ"

Fransız basınından Les Echos, “Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray’da Türkiye ile ABD arasındaki yakınlaşmayı perçinledi” başlığını kullandı.

Fransız basınından RFI, görüşmede Trump’ın savaş uçağı rozeti takmasına dikkat çekti.

Haberin detaylarında; "Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Trump, Erdoğan ile F-16'lar için önemli bir sözleşme ve F-35 programıyla ilgili görüşmeler de dahil olmak üzere çok sayıda ticari ve askeri anlaşmanın yakın olduğunu söylemişti" ifadeleri kullanıldı.

"GAZZE VE UKRAYNA GÜNDEMDE"

İngiliz Sky News kanalı ise görüşmede Orta Doğu ve Ukrayna'nın gündeme geldiğini bildirdi.

Alman basınından Stern, görüşmede Suriye, F-35'ler ve Ukrayna-Rusya savaşının ele alındığını aktardı.

Ukrayna basınından Kyiv Post, Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolünün önemine dikkat çekti.

Haberde, Trump’ın Rus petrolünü almayı bırakma çağrısını yinelediği aktarılırken, “Trump, Erdoğan'ı ağırlarken NATO müttefikine Rus petrol alımlarını durdurması yönünde çağrıda bulundu. Bu adım, Moskova'nın Ukrayna’daki ‘saldırganlığını’ sona erdirmek için hayati önem taşımaktadır” denildi.