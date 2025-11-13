FIFA büyük skandala göz yumdu! Dünya Kupası öncesi sokak köpeklerini tek tek öldürüyorlar

Fas'ta yaklaşan spro organizasyonları nedeniyle sokak köpeklerine yönelik şiddet olayları tekraardan ülke gündemine geldi. İngiliz gazetesi The Telegraph, Ucda şehrinde iki kişinin bir sokak köpeğini yerde sürükleyerek vurduğu anın görüntülerinin, hayvan hakları örgütlerinin yıllardır dile getirdiği iddiaları güçlendirdiğinin altını çizdi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerde, gece yarısı bir minibüsle gelen iki kişinin köpeği kuyruğundan tutup sürüklediği, ardından tüfekle vurarak aracın arkasına attığı görüldü. Aktivistlere göre bu, ülkedeki yaygın uygulamalardan yalnızca biri.

Sivil toplum kuruluşları köpeklerin birçok şehirde zehirlenerek, aç bırakılarak, dövülerek veya canlı canlı yakılarak öldürüldüğüne dair kapsamlı kanıtlar topladıklarını belirtiyor.

MİLYONLARCA KÖPEK KATLEDİLDİ

Hayvan hakları savunucuları, köpeklere yönelik şiddetin özellikle Fas'ın 2030 Dünya Kupası'na İspanya ve Portekiz'le ev sahipliği yapacağının kesinleşmesinin ardından arttığını savunuyor.

Ayrıca Afrika Uluslar Kupası öncesinde de "sokakları temizleme" amacıyla yüz binlerce, hatta milyonlarca köpeğin öldürüldüğü ileri sürülüyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ise söz konusu durumu görmezden gelmekle suçlanıyor. FIFA yetkilileri, Fas Futbol Federasyonu ile iletişime geçtiğini ve konunun farkında olduğunu ifade ediyor.

"İTLAFIN OLUMLU ETKİSİ YOK"

Fas'ta 3 milyondan fazla sokak köpeği olduğu tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sokak köpeklerinin kuduz gibi hastalıklar nedeniyle halk sağlığı için risk oluşturduğunu kabul ediyor. Ancak DSÖ'ye göre itlafın hiçbir olumlu etkisi yok.

Sivil toplum kuruluşu FairSquare, hayvanların itlafının büyük kısmının halkın gözü önünde yapıldığını bildirerek çocukların ağır travmalar yaşadığına dikkat çekti.

Uluslararası Hayvan Refahı ve Koruma Koalisyonu (IAWPC), Fas yönetiminin sokak köpeklerini kontrol altına almak için yakalama-kısırlaştırma-aşılama-geri bırakma modeli kullanacağını açıkladığını ancak bunun uygulanmadığını savunuyor.

Örgüt devlet tarafından işaretlenmiş köpeklerin bile zehirlenmiş halde sokaklarda bulunduğunu belirtiyor.

BESLEYENE CEZA YASASI YOLDA

Fas hükümeti ise suçlamaları reddediyor. Yetkililer son beş yılda 20 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını ve yeni hayvan kontrol merkezleri açtığını savunuyor. Hatta bazı medya kuruluşları aşı çalışmalarını görmek üzere ülkeye davet edildi.

Ayrıca hayvan hakları yasasının mecliste görüşüldüğü de belirtiliyor. Ancak söz konusu tasarı da sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlara cezanın öngörülmesi nedeniyle tepki çektiği belirtiliyor.