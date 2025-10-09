Gazze'de ateşkesin ardından dünya liderlerinden Türkiye'ye teşekkür

İsrail ve Hamas arasındaki müzakereler, ateşkesle sonuçlandı. ABD Başkanı Donald Trump, sunduğu Gazze Planı'nın hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edildiğini açıkladı. Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail-Hamas görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum. Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.'' açıklamasında bulundu.

https://x.com/RTErdogan/status/1976175296232427674

İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Mısır'daki müzakereler sonucu İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanmasını "olağanüstü" bir haber olarak niteleyerek, ABD Başkanı Donald Trump ile kilit rol oynayan arabulucu ülkeler Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır'da, Başkan Donald Trump'ın Barış Planı'nın ilk aşamasının uygulanmasına yönelik varılan anlaşma, Gazze'de ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail güçlerinin üzerinde mutabık kalınan hatlara çekilmesinin önünü açan olağanüstü bir haberdir. Gazze'deki çatışmanın sona ermesi için durmaksızın çaba harcadığı için Başkan Trump'a ve elde edilen olumlu sonuca yönelik çabalarından ötürü kritik rol oynayan arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAN TÜRK ARABULUCULARA TAKDİR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Gazze'de ateşkesin duyurulmasının ardından açıklamalarda bulundu. Macron, arabuluculara takdirlerini ilettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik gece boyunca varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu sürecin gerçekleşmesine katkıda bulunan Başkan Trump’ı, ayrıca Katarlı, Mısırlı ve Türk arabulucuları takdir ediyorum.''

Fransız lider, tüm tarafları, anlaşmanın şartlarına kesinlikle uymaya çağırdı, ''Anlaşma savaşın sonunu ve iki devlet temeline dayalı siyasi çözümün başlangıcını simgelemelidir.'' dedi.

AB'DEN ÖVGÜ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasıyla ilgili açıklamasında ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabalarını takdir ettiğini bildirdi.

"ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin bu atılımı gerçekleştirmedeki diplomatik çabalarını takdir ediyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, "İsrail hükümeti ve Filistin yönetiminin desteğinden de cesaret aldığını" belirtti.

HOLLANDA'DAN TEŞEKKÜR

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof ve Dışişleri Bakanı David van Weel, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasındaki rolü nedeniyle Türkiye, ABD, Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

Schoof, Gazze'de ateşkes anlaşmasının duyurulmasının uzun zamandır beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu, pek çoğunun acısına bir son anlamına gelebilir, esirler, aileleri ve Gazze halkı." ifadesini kullandı.

https://x.com/MinPres/status/1976174352103076167

Schoof, ABD Başkanı Donald Trump'a ateşkes planı için teşekkür ederek, "Mısır, Katar ve Türkiye'nin çabalarına çok teşekkürler." ifadesine yer verdi.

İNGİLTERE'DEN 'MİNNETTARIM' AÇIKLAMASI

Ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Gazze için Başkan Trump'ın barış planının ilk aşamasında bir anlaşmaya varıldığı haberini memnuniyetle karşılıyorum. Bu, tüm dünyada derin bir rahatlama anıdır; özellikle esirler, onların aileleri ve son 2 yılda akıl almaz acılar yaşamış olan Gazze'nin sivil halkı için" ifadelerini kullandı.

Starmer açıklamada, "Bu önemli ilk adımı atmak için bölgesel ortaklarımızın desteğiyle Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'nin yorulmak bilmeyen diplomatik çabalarına minnettarım. Bu anlaşma artık gecikme olmaksızın tam olarak uygulanmalı ve Gazze'ye hayat kurtaran insani yardıma yönelik tüm kısıtlamalar derhal kaldırılmalıdır. Tüm tarafları, verdikleri taahhütleri yerine getirmeye, savaşı sona erdirmeye, çatışmaya adil ve kalıcı bir sonun temellerini atmaya ve uzun vadeli barışa giden sürdürülebilir bir yol inşa etmeye çağırıyoruz" dedi.

KANADA: TÜM ÇABALARI DESTEKLİYORUZ

Küresel İlişkiler Kanada (Global Affairs Canada) tarafından yapılan açıklamada, "Kanada, İsrail ve Hamas'ın, Başkan Trump tarafından ortaya konan ve Katar, Mısır ve Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında yürütülen barış planının ilk aşamasını uygulamayı kabul etmesini memnuniyetle karşılamaktadır. İki uzun yılın ardından, esirler nihayet aileleriyle yeniden bir araya gelecek ve İsrail askerleri üzerinde mutabık kalınan hatların gerisine çekilecek. Gazze genelinde büyük ihtiyaç içindeki insanlara derhal ve engelsiz şekilde insani yardım ulaştırılmalıdır. Kanada, bu olumlu adımı İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı bir barışa dönüştürmeye yönelik tüm çabaları destekleyecektir" denildi.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: ÇABALARI TAKDİR EDİYORUM

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'de ateşkesi ve esirlerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak bir anlaşmanın, Başkan Donald J. Trump tarafından sunulan öneriye dayanarak duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu son derece ihtiyaç duyulan atılımın sağlanmasında ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin diplomatik çabalarını takdir ediyorum. Tüm ilgili taraflara, anlaşmanın şartlarına tamamen uymaları çağrısında bulunuyorum. Tüm esirler onurlu bir şekilde serbest bırakılmalıdır. Kalıcı bir ateşkes sağlanmalıdır. Savaş, bir kez ve tamamen sona ermelidir. Gazze'ye insani yardım ve temel ticari malzemelerin derhal ve engelsiz bir şekilde girişinin sağlanması gerekir. Bu acı sona ermeli" dedi.