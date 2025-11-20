Gazze’de çocuklara sinema festivali!

İsrail’in 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde Çocuk Sinema Festivali düzenlendi. Rashad Al-Shawa Kültür Merkezi'nin enkazında düzenlenen festival ile çocuklara, psikolojik destek sağlamanın yanı sıra savaş, yıkım, açlık ve yerinden edilme nedeniyle yaşadıkları zorlukları bir nebzede olsa da unutturmak amaçlandı.

"KÜÇÜKKEN HAYAT ÇOK DAHA GÜZELDİ"

Festivale katılanlardan Elin Miqdad, "Bugün Rashad Al-Shawa Merkezi'ndeki festivale diğer çocuklar gibi mutlu olmak için geldim. Küçükken hayat çok daha güzeldi. Ama şimdi acı dolu, bombalamalar, yerinden edilme ve yıkımların ortasında yaşıyoruz. Bombalar her yerde bizi takip ediyor. Keşke Gazze dışına seyahat edip güzel bir geleceğe sahip olabilsem" dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarında çoğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu 69 bin 546 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 833 kişi de yaralandı.