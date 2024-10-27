Gürcistan’da siyasi kriz: Muhalefet partileri seçim sonuçlarını tanımayacak!

27 Ekim 2024 17:58 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 18:04

Gürcistan'da 11. parlamentoya girecek milletvekillerinin belirlenmesi için düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Ülkenin önde gelen televizyon kanallarının verdiği sandık çıkış anketlerine göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi en çok oyu aldı. Seçimlerin sonuçlarının belli olmasıyla muhalefet partileri sonuçları tanımadıklarını açıkladı…

Gürcistan​'da dün düzenlenen genel seçimleri iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin yüzde 53,9 oranında oyla kazandığının açıklanması muhalefetten tepki gördü. Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcü Hayali Partisinin Kurucu Onursal Başkanı, iş insanı Bidzina İvanişvili, hükümet yetkilileri ve partinin çok sayda destekçisi, partinin Tiflis'teki merkez ofisinde toplandı.

“DEVLET DARBESİDİR”

Sandıkların kapanmasının ardından İmedi TV'nin verdiği sonuçlara göre parlamento seçimlerinde 4. kez üst üste kazandıklarını belirten parti yöneticileri, zafer kutlaması yaptı. Akhali, Girçi Daha Çok Özgürlük ve Droa Partilerinin oluşturduğu Değişiklik için Koalisyon bloğunun lideri Nika Gvaramia MSK'nın açıkladığı sonuçlara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “Gürcistan'da iktidarın zorla ele geçirilmesi gerçekleşti, bu bir devlet darbesidir. Gürcü Hayali anayasa darbesinin yazarıdır ve bu eylemi nedeniyle Gürcistan yasalarına uygun bir şekilde mutlaka hesap verecektir” dedi.

“BURASI GÜRCİSTAN'DIR”

Gürcü Hayali Partisi’nin muhalefetin zaferini tanımak zorunda kalacağını kaydeden Gvaramia, “Bu çalınmış seçimlerdir, iktidarın zorla ele geçirilmesidir ve Gürcistan'da anayasa darbesidir. Bu olmayacak. Burası Rusya değil, burası Venezuela değil, burası Gürcistan'dır. Artık iktidarla konuşmuyoruz, hiç kimseyle konuşmuyoruz. Biz seçmenlerimize ve Gürcü halkına sesleniyoruz. Bu seçimlerin sonuçlarını tanımıyoruz, bu seçimler çalınmıştır, iktidarın zorla ele geçirilmesidir ve anayasa darbesidir” ifadelerini kullandı.

“ÇALINMIŞ SONUÇLARI TANIMAK NİYETİNDE DEĞİLİZ”

Eski Cumhurbaşkanı Mikhail Saakaşvili'nin kurucusu olduğu Birleşik Milli Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Tina Bokuchava da, seçim​ sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladı. Bokuchava, “Biz bu çalınmış, ele geçirilmiş sonuçları tanımak niyetinde değiliz. Ülkemizin Avrupa geleceğini geri getirmek için hiçbir zaman olmadığı kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Bokuchava, uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan çıkış anketlerinin “pro-Avrupa, pro-batıcı muhalefetin” zaferini gösterdiğini vurguladı. Merkez Seçim Komisyonu'nun Bidzina İvanişvili'nin “kirli siparişini” yerine getirdiğini iddia ederek, "Bu çalınmış, ele geçirilmiş seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz ve bu çalınmış sonuçları tanımak niyetinde değiliz” dedi.

“HALKIN SESİ GASBEDİLDİ”

Güçlü Gürcistan koalisyonunun lideri Mamuka Khazaradze ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerde özel bir operasyon düzenlendiğini iddia ederek, “Bidzina, KGB'nin özel operasyonunu gerçekleştirdi. Seçimler tamamen sahteleştirildi, halkın sesi gasbedildi ve ülke Rusya'ya hazırlanıyor. Bu olmayacak. Bu sahtekarlığı asla kabul etmeyeceğim, asla” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kameralar karşısına geçerek değerlendirmelerde bulunan Eski Başbakan ve Gürcistan İçin Gakharia Partisi Genel Başkanı Giorgi Gakharia, “Bu seçimlerin meşruiyeti ya da gayri meşruiyeti hala belirsizliğini koruyor. Bu konuda henüz kimse bir karar vermedi ve süreç kolay olmayacak. Eğer Gürcü Hayali, MSK'nın sonuçları açıklamasıyla bu seçimlerin meşru sayılacağını düşünüyorsa, elbette ki, durum böyle değil” diye konuştu.

“BİZ BU FİLMİ 2020'DE İZLEDİK”

Başbakan İrakli Kobakhidze ile muhalefet partilerinin tepkileri üzerine ortak basın toplantısı düzenleyen Gürcü Hayali Partisi'nin Siyasi Konsey Üyesi Şalva Papuaşvili ise, “Mevcut verilere göre parlamentoda 89 sandalyemiz olacak. Elbette parlamento, muhalefet olmadan da toplanacak ve biz bu filmi 2020'de de izledik. Bu, onlar tarafından ilk kez yapılan bir eylem değil” dedi.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise, “Uluslararası gözlemcilerin basın toplantısı, seçimlerin meşruiyeti konusunda hiçbir şüphe ve soru işareti olmadığını açıkça ortaya koydu. Bu seçimlerin rekabetçi olduğu vurgulandı. Genel değerlendirme, seçimlerin rekabetçi olduğunu ve tüm yönleriyle seçim ilkelerine uygun olduğunu gösteriyor. Yakın zamanda parlamentonun ilk oturumu belirlenecek ve ülkenin istikrarlı gelişimi ile tüm vatandaşlarımızın temel çıkarı olan süreç devam edecek” şeklinde konuştu.

GÜRCİSTAN TARİHİNDE İLK KEZ ELEKTRONİK OYLAMA YAPILDI



Gürcistan’da 11. parlamentoyu seçmek için dün düzenlenen seçimler, ülke tarihinde ilk kez tamamen nispi temsil sistemi ve elektronik oylama ile yapıldı. Toplam 18 parti ve 4 seçim blokunun yer aldığı yarışta, parlamentoya girebilmek için yüzde 5 barajını aşmak gerekiyordu. Seçim sonuçlarına göre, yüzde 51'i geçen ve parlamentoda 76 sandalye kazanan parti veya blok, tek başına iktidar olabilecekti.