Balıkesir Valisi'nden depreme ilişkin yeni açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu şöyle konuştu:

"Bölgemizde herhangi bir can kaybı yok. Sındırgı merkezde daha önceki depremde ağır hasar alan ve içinde kimsenin yaşamadığı 3 bina yıkıldı. Ayrıca 2 katlı bir dükkan yıkıldı. Orada da herhangi bir can kaybı yok.

Hastanelere müracaat eden 22 vatandaştan 4'ü taburcu oldu. Diğer 18 yaralıyla ilgili de hayati tehlikesi olan yok.

En kısa sürede vatandaşların karşılanması için ekiplerimiz hizmet veriyor. İçişleri Bakanımız ile iletişim halindeyiz, kendileri bölgemize intikal halinde. Yakın zamanda buraya gelecekler. Çevre Bakanımız ile görüştüm, yarın sabahtan itibaren saha taramalarına başlayacağız.

İlçede ciddi bir yağış var. Yarın okullarımızı tatil ettik. Sındırgı'da okullar ve camilerimiz açık. Vatandaşlarımız buraları barınma yeri olarak kullanabilirler.

Kısacası şükrediyoruz. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Vatandaşımızın ihtiyacının giderilmesi için tüm kurumlarımızla sahadayız. Tekrar tüm milletimize geçmiş olsun."