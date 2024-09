Hizbullah-İsrail krizi 2006'da böyle patladı! Nasrallah konuşulurken Rusya detayı dikkat çekti

28 Eylül 2024 16:32 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 17:32

İsrail'in Lübnan saldırıları sonucu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti. Orta Doğu'da yeni kriz oluşurken uzmanlar Hizbullah ile İsrail arasındaki 2006 yılında başlayan olayları hatırlattı. Başlayan ağır çatışmalarda İran ve Rusya detayı dikkat çekti. İşte 2006 yılındaki olaylar...

İsrail’in Lübnan’a saldırmasıyla Hizbullah​ ile gerilim büyüdü, Orta Doğu adeta ateş çemberi oldu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi sonrası İsrail ordusu yüksek alarm durumuna geçti. Hizbullah’a hem ekonomik hem de askeri destek veren İran​ ise Dini Lideri Ali Hamaney’i koruma altına aldı. İsrail, gece saatlerinde Beyrut da dahil olmak üzere Lübnan’da 140’tan fazla hedefi vurmuştu. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki Ramat David askeri hava üssünün füzelerle hedef alındığını duyurdu.

KRİZ 2006’DA DERİNLEŞTİ

Bölge farklı olaylara açıkken İsrail ve Hizbullah arasındaki restleşmenin başladığı geçmişe dönük olaylar hatırlatıldı. Konuyu değerlendiren asker stratejistler özellikle 2006 yılına dikkat çekti. BBC’de yer alan detaylarda 2006'daki İsrail-Hizbullah savaşı 12 Temmuz'da başlamış ve 34 gün boyunca devam etmişti. Hizbullah geniş füze ve İHA envanterine sahipken, İsrail hava kuvvetleri ve istihbaratıyla dikkat çekiyordu. Hizbullah tarafından sınır ötesi bir baskında 8 İsrail askerini öldürülmesi, 2 İsrail askerinin de kaçırılması krizi tırmandırdığı öne sürüldü.

RUSYA DETAYI

Analistler topyekun savaşın başlaması halinde İsrail’in 18 yıl önceki durumu yaşayabileceğinin altını çizdi. İsrail yoğun hava saldırıları başlatmış ve sonrasında kara harekatına geçmişti. Hizbullah ise Katyuşa ve Grad roketleri ile tanksavar füzelerinin yanı sıra Rus yapımı Kornet füzeleri ile cevap vermişti.

İSRAİL BAŞARILI OLAMAMIŞTI

İngiliz ordusunda görev yapan ve Londra'da askeri danışmanlık şirketi Sibylline'ı kuran Justin Crump, Hizbullah’ın hava üstünlüğüne karşı arazi ve kara üstünlüğü olduğunu söylemişti. İsrail’in kara saldırıları başarılı olamamıştı.

Savaş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararının 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul edilmesiyle sona erdi.

İsrail'e karşı oluşturulan stratejik askeri ittifak arasında Hizbullah, Hamas, Yemen'deki Husiler ve İran tarafından desteklenen Iraklı gruplar bulunuyordu. 8 Ekim 2023'te İsrail’in Gazze’deki sivilleri hedef alması sonrası Hizbullah tekrar saldırı başlattı. Çatışmaların yaşandığı sırada İsrail ordusu Lübnan’ı tamamen vuracağını ifade ediyordu.

Öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah​ daha önce İsrail'in derinliklerine ulaşabilecek hassas ve gelişmiş füzelere sahip olduklarını hatta 300 km menzile ulaşabilen kısa menzilli füzelerinin olduğunu söylemişti. İran'ın Zelzal ve Fateh 110 tipi füzeleri de Hizbullah’ın elinde bulunuyor.

İSRAİL, LÜBNAN’DA NE İSTİYOR?

Hizbullah’ın envanterinde İran'ın Shahed 101 tipi elektrikli SİHA'sı da yer alıyor. Bu SİHA’nın özelliği çok sessiz olması… Justin Crump, İsrail’in savaş uçaklarının alçak irtifada uçmasının çok tehlikeli olabileceğini söylemişti.

2006’dan bu yana İsrail’e karşı gerilla taktikleri yürüten Hizbullah, Lübnan’da gerçekleştirilen çağrı cihazları saldırısında zarar görmüştü. Washington merkezli düşünce kuruluşu The Center for Strategic and International Studies, Hizbullah'ın Suriye'de Esad saflarında savaşarak çatışma deneyimi elde ettiğini iddia ediyor.

İSRAİL 10 YILDIR PLANLIYOR

New York Times ve Washington Post'un (WP) analizlerine göre İsrail 10 yıldır Lübnan’a harekat planlıyor. Kısaca İsrail, Gazze’den daha çok Lübnan’daki Hizbullah’ı tehdit görüp saldırmak istiyor.

Eski İsrail askeri istihbaratı yetkililerinden Miri Eisin, şu değerlendirmeleri yaptı:

Ordu yıllardır bu planı inşa ediyor ve üzerinde düzenlemeler yapıyor. Ne zaman bunu gerçekleştireceğimiz bir noktaya gelsek, bazı kısıtlamalarla karşılaştık. Şimdi taşlar yerine oturdu. Merak edilense bir sonraki adımın ne olacağı.