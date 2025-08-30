Menü Kapat
TGRT Haber
Husiler: Saldırılar cezasız kalmayacak

Husilerin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim el-Gamari, İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik saldırılarının "cezasız kalmayacağını" açıkladı.

Husiler: Saldırılar cezasız kalmayacak
30.08.2025
AA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 06:18
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 06:18

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Gamari, ordusunun kendisine yönelik suikast girişiminde bulunduğu iddialarının ardından "Siyonist düşmanın (İsrail) Sana'daki sivil mahalleleri hedef alması cezasız kalmayacak." dedi.

'in, "saldırıların veya fedakarlıkların boyutu ne olursa olsun 'ye verdiği destekten geri adım atmayacağını" vurgulayan Gamari, “Siyonistlerin (İsrail) Gazze'de veya Yemen'e karşı tırmandırdığı şiddet bir güç göstergesi değil, yaklaşık 2 yıldır hedeflerine ulaşamama ve başarısızlığın göstergesidir, bu da daha da tırmanarak karşılık bulacaktır.” ifadelerini kullandı.

Husiler: Saldırılar cezasız kalmayacak

"AĞIR KAYIPLAR VERECEKLER"

Gamari, Gazzeli Filistinlilerin kararlılığını “tarihi” olarak niteleyip selamlayarak, Filistinli grupların savaşçılarını da "Gazze kentine yönelik saldırılarında düşmana (İsrail) ağır kayıplar verdirmeye hazırlanan kahramanlar" şeklinde tanımladı.

İsrail ordu radyosuna göre, İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıda Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari ve Husilere bağlı Yemen Hükümeti Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi'ye suikast girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, "Husi genelkurmay başkanı ve savunma bakanını, Husi hükümetinin üst düzey liderleriyle birlikte ortadan kaldırmaya çalıştık ve hala saldırının sonuçlarını bekliyoruz.” ifadeleri yer almıştı.

Aynı açıklamada, saldırının üst düzey Husi liderlerinin bir toplantısına dair elde edilen doğru istihbarat bilgileri sayesinde gerçekleştirildiği, kısa bir süre içinde siyasi liderlerden ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den onay alındığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu ayrıca perşembe günü yaptığı bir başka açıklamada, “Hava kuvvetleri, Sana bölgesinde Husi rejimine ait bir askeri hedefe hassas güdümlü bir saldırı gerçekleştirdi.” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Husi medya kuruluşunun başkan yardımcısı Nasreddin Amir, Amerikan X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Sana'daki liderlerin hedef alındığına dair haberlerin hiçbirinin doğru olmadığını” belirtmişti.

