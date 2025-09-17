Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu! Sıcaklığa bağlı ölümlerde 3 kat artış

Imperial College London ve London School of Hygiene & Tropical Medicine uzmanlarının yürüttüğü yeni bir araştırmaya göre, insan kaynaklı iklim değişikliği Avrupa’da bu yaz yaşanan aşırı sıcaklıkların şiddetini artırarak yaklaşık 16 bin 500 ek can kaybına yol açtı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 17:01

Araştırmalara göre iklim değişikliği, 'da bu yaz şehirlerdeki kavurucu sıcaklıkları tetikledi. Yaz aylarındaki sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısı 16 bin 500 arttı. Uzmanlar iklim modelleme yöntemiyle 854 kentteki ölümleri inceleyerek bu sonuca ulaştı.

Imperial College London ve London School of Hygiene & Tropical Medicine (Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu) uzmanları tarafından iklim modelleme yöntemi kullanılarak yapılan çalışmada, haziran-ağustos arasında Avrupa'nın 854 kentindeki incelendi.

İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu! Sıcaklığa bağlı ölümlerde 3 kat artış

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SICAKLIKLARI ORTALAMA 2,2 DERECE ARTIRDI

İnsan kaynaklı ile birlikte sıcak dalgalarının daha şiddetli ve daha sık hale geldiği vurgulanan araştırmaya göre, incelenen şehirlerdeki sıcaklıklar, iklim değişikliği nedeniyle ortalama 2,2 derece artarken bazı bölgelerde bu artış 3,6 dereceyi buldu.

Yaz mevsiminde sıcaklığa bağlı ölen kişi sayısı yaklaşık 24 bin 400 olarak belirlendi. İklim değişikliğinin sıcaklıkların şiddetini artırmasının, ölüm sayısını yaklaşık 16 bin 500 artırdığı hesaplandı.

İklim değişikliğinin, bu yaz sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 68'inden sorumlu olduğu ve sıcaklık nedeniyle meydana gelen ölümlerin sayısını normalde meydana gelebilecek sayının üç katından fazlasına çıkardığı ifade edilen araştırmada, ölüm sayısının, sıcaklıkla ilgili çoğu ölümün kayıt altına alınmaması nedeniyle daha yüksek olabileceğine işaret edildi.

İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu! Sıcaklığa bağlı ölümlerde 3 kat artış

EN FAZLA ÖLÜM İTALYA'DA GERÇEKLEŞTİ

Araştırmaya göre, iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışına bağlı en fazla ölüm 4 bin 597 kişi ile İtalya'da kayıtlara geçerken İspanya'da 2 bin 841, Almanya'da 1477, Fransa'da 1444, Birleşik Krallık'ta 1147 kişi nedeniyle hayatını kaybetti.

Şehir bazında en fazla ölüm 835 ile İtalya'nın başkenti Roma'da kaydedilirken bu kenti 630 ölümle Yunanistan'ın başkenti Atina, 409 ölümle Fransa'nın başkenti Paris, 387 ölümle İspanya'nın başkenti Madrid takip etti.

Aşırı sıcaklıkların özellikle Avrupa'nın hızla yaşlanan nüfusu için giderek artan bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunulan araştırmada, yüksek sıcaklıklara bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 85'ini, yaşları 65'in üzerindeki kişilerin oluşturduğu belirtildi.

İklim değişikliği Avrupa'yı vurdu! Sıcaklığa bağlı ölümlerde 3 kat artış

ARTAN SICAKLIKLAR, SAĞLIK SİSTEMLERİNİ ZORLAYABİLİR

Avrupa’nın en hızlı ısınan kıta olarak daha sıcak yazlar yaşamaya devam edeceği vurgulanan araştırmada, bu durumun, yaşlıların hayatını tehlikeye atacağı ve sağlık sistemlerini zorlayacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, Avrupa kıtası bu yaz, kayıtlardaki en sıcak dördüncü yaz mevsimini yaşadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump, İngiltere'ye gittiğine pişman oldu! Epstein ile fotoğrafları Windsor Kalesi'ne yansıtıldı
Yemek yedikleri kazana idrarlarını yaptılar! Ülkeyi ayağa kaldıran olayda dudak uçuklatan tazminat
ETİKETLER
#avrupa
#aşırı sıcaklar
#sıcak hava dalgası
#ölümler
#iklim değişikliği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.