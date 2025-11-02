Menü Kapat
Dünya
 | Onur Kaya

İngiltere'de trende bıçaklı saldırı: Yolcular kanlar içinde kaldı! Yaralılar var

İngiltere'de bir trende yolculara bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 9'u ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 07:42
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 08:01

’nin Huntingdon bölgesindeki bir trende dehşeti yaşandı. İngiltere Ulaşım Polisi’nden yapılan açıklamaya göre; olay Doncaster şehrinden Londra King’s Cross bölgesine giden bir trende yerel saatle 19.42 sıralarında meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu’na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti. İlk belirlemelere göre 9’u ağır en az 10 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

İngiltere'de trende bıçaklı saldırı: Yolcular kanlar içinde kaldı! Yaralılar var

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Terörle Mücadele Polisi’nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiltere Ulaşım Polisi Şefi Chris Casey, olayı "şok edici bir vaka" olarak nitelendirerek, "Ne olduğunu tespit etmek için acil soruşturma yürütüyoruz. Bu erken aşamada olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapmak uygun olmaz" açıklamasında bulundu.

İngiltere'de trende bıçaklı saldırı: Yolcular kanlar içinde kaldı! Yaralılar var

STARMER: DERİN ENDİŞE VERİCİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada olayı "derin endişe verici" olarak tanımladı. Starmer, "Saldırıdan etkilenen herkesin yanındayım. Acil durum ekiplerine müdahaleleri için teşekkür ediyorum" dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ise saldırıdan "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

"HER YERLERİ KAN İÇİNDEYDİ"

Gavin isimli bir görgü tanığı, Sky News'e yaptığı açıklamada, bulunduğu vagona bir kişinin kanlar içinde girdiğini ve "Bıçakları var, bıçaklandım." dediğini aktardı.

"Şüphelilerden kaçmak için bizim vagonumuza geliyorlardı. Her yerleri kan içindeydi." diyen Gavin, bu sırada trenin istasyona yanaşarak durduğunu anlattı.

Gavin, vagona ilk gelen kişinin yere yığıldığını ancak istasyonda hemen ambulansa bindirildiğini de sözlerine ekledi.

ETİKETLER
#İngiltere
#yaralı
#bıçaklı saldırı
#Tren Saldırısı
#Huntingdon
#Dünya
