Dünya
 Berkay Alptekin

İran Devrim Muhafızları’ndan ABD ve İsrail’e bildirili uyarı: "Her saldırı kesin ve yıkıcı karşılık bulacak"

İran Devrim Muhafızları, İran-Irak Savaşı yıl dönümü dolayısıyla bir bildiride ABD ve İsrail'e karşı düşmanca adımlar atmamaları için uyarıda bulundu. Bildiride, İsrail'in geçtiğimiz Haziran ayında İran'a yönelik saldırılarının başarısız olduğu ve İran Silahlı Kuvvetlerinin saldırı ve savunma kapasitesinin sürekli artırıldığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları’ndan ABD ve İsrail’e bildirili uyarı:
21.09.2025
21.09.2025
21.09.2025 17:44

Ordusu, İran-Irak Savaşı’nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Savunma Haftası” kapsamında bir bildiri yayımladı.

Bildiride ve ’e İran’a karşı düşmanca adımlar atmamaları konusunda uyarıda bulunarak, "Siyonist rejim ile kibirli ve aldatıcı ABD yönetimi gibi düşmanların, İran’ın ulusal çıkarlarına, güvenliğine veya toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir hesap hatası veya saldırısı, Silahlı Kuvvetler ve Devrim Muhafızları tarafından kesin, yıkıcı ve pişman edici bir karşılık bulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları’ndan ABD ve İsrail’e bildirili uyarı: "Her saldırı kesin ve yıkıcı karşılık bulacak"

"İSRAİL BAŞARISIZ OLDU"

Bildiride, İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları’nın saldırı ve savunma kapasitesini artırdığı kaydedildi. İsrail’in geçtiğimiz Haziran ayında 12 gün süren savaşta İran’ın ulusal birlik ve bütünlüğünü bozamadığı, askeri altyapı ve komuta merkezinin korunduğu belirtilirken, ülkede oluşturulmak istenen kaos ve iç istikrarsızlık girişimlerinin başarısız olduğu ve halkın milli duruş sergilediği vurgulandı.

Bildiride, "Etkili askeri caydırıcılık, savunma ve askeri teknoloji sistemlerinin sürekli geliştirilmesinin ürünüdür ve bu nedenle silahlı kuvvetlerin güç artırma çalışmaları sürecektir. Ayrıca İran, düşmanın muhtemel yeni hesap hatası veya saldırganlığına karşı savaşta inisiyatifi elinde tutacak ve düşmana ölümcül ve ibret verici bir karşılık verecektir" ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları’ndan ABD ve İsrail’e bildirili uyarı: "Her saldırı kesin ve yıkıcı karşılık bulacak"

"TEYAKKUZDAYIZ"

Bildiride ayrıca, İran ordusunun dışarıdan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı hazırlıklı olduğu belirtilerek, "Her türlü askeri stratejik planlama, halk güvenliği, istihbarat kapasitesi, kara, deniz ve hava savunması, füze ve siber yetenekler ile direnişe her alanında destek en yüksek seviyede hazır ve karşı hamle için teyakkuz halindedir" denildi.

