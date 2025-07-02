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 | Berrak Arıcan

İran mayınları gemilere yükledi, Hürmüz Boğazı'nı kapatacaktı! ABD fark etti

İran ve İsrail arasındaki ateşkes devam ederken 12 günlük saldırılar sırasında neler yaşandığına dair ayrıntılar ortaya çıktı. ABD'li yetkililer, İran'ın Basra Körfezi'ndeki gemilere deniz mayınları yüklediğini, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeme hazırlığında olduğunu iddia etti.

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KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 09:42

İran ve İsrail arasındaki 12 günlük savaş esnasında Tahran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeme hazırlığında olduğu öne sürüldü. İngiliz haber ajansı Reuters'ın iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran ordusunun Basra Körfezi'ndeki gemilere deniz mayınları yüklediği iddia edildi. İsrail'in saldırılarına karşılık harekete geçen İran'ın bu hamlesinin ABD'de de endişeye neden olduğu belirtildi.

İran mayınları gemilere yükledi, Hürmüz Boğazı'nı kapatacaktı! ABD fark etti

ABD İSTİHBARATI FARK ETTİ

İran'ın Hürmüz Boğazı hamlesinin ABD istihbaratı tarafından fark edildiği, İsrail'in ilk saldırılarından hemen sonra Tahran'ın harekete geçtiği ifade edildi. İran'ın mayınları gemilere yüklemesiyle ne kadar ciddi olduğu da ortaya çıktı.

İran mayınları gemilere yükledi, Hürmüz Boğazı'nı kapatacaktı! ABD fark etti

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlarla kapatma hazırlığına dair bir soruya cevap veren Beyaz Saray yetkilisi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, ''Gece Yarısı Çekici operasyonunu şahane bir şekilde hayata geçirmesi, Husilere yönelik başarılı harekat ve yürütülen azami baskı politikası sayesinde Hürmüz Boğazı’nın açık kaldığını, seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlandığını ve İran’ın ciddi ölçüde zayıflatıldığını'' söyledi.

Kaynaklar, İran'ın bu hamlesinin, boğazı kapatmayacak olsalar dahi ABD'ye ne kadar ciddi olduklarını göstermek için yaptıklarını belirtti.

İran mayınları gemilere yükledi, Hürmüz Boğazı'nı kapatacaktı! ABD fark etti

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'inin ulaştırılması için kullanılan bu stratejik geçit, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu'daki üreticilerin ham petrol ve kondensat sevkiyatında kritik bir rol üstleniyor.

İran mayınları gemilere yükledi, Hürmüz Boğazı'nı kapatacaktı! ABD fark etti

DÜNYADAKİ PETROL TÜKETİMİNİN 5'TE 1'İNİ KARŞILIYOR

Hürmüz Boğazı'ndaki petrol ticareti, dünyadaki toplam petrol tüketiminin de beşte birini karşılıyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün büyük kısmı Çin başta olmak üzere Asya piyasalarına ulaşıyor.

İran'ın petrol ihracatının büyük bir kısmı, Hürmüz Boğazı üzerinden Çin'e sevk ediliyor.

Benzer şekilde Irak petrolünün yüzde 85'i de Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

İran mayınları gemilere yükledi, Hürmüz Boğazı'nı kapatacaktı! ABD fark etti

Hürmüz Boğazı'ndan taşınan toplam petrolün yüzde 35'ini Suudi Arabistan, yüzde 20'sini Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 17'sini Irak'ın ihracatı oluşturuyor.

Ayrıca, küresel doğal gaz ticaretinin yüzde 20'si de bu boğazdan geçiyor. Katar'ın Hürmüz Boğazı'ndaki LNG ihracatının yüzde 87'si Asya'ya, yüzde 13'ü Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

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#petrol
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