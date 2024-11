İran'dan Elon Musk açıklaması! 'Kesinlikle' diyerek duyurdular

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD medyasında çıkan bu iddiaları reddederek, Elon Musk​’ın İranlı yetkililerle herhangi bir temas kurmadığını açıkladı.

Arakçi, söz konusu haberin gece saatlerinde yayınlandığını, kendisinin sabah bu iddiayı gördüğünü ve başta ciddiye alınmadığını belirtti. Ancak öğle saatlerinde New York’taki BM temsilciliğiyle yapılan görüşmenin ardından, bu haberin tamamen asılsız olduğunun teyit edildiğini ifade etti. "Bizim bilgimiz dışında böyle bir görüşme gerçekleşemez. Bu nedenle haberi hızlıca yalanladık" diye ekledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de iddialara ilişkin açıklamasında, bu haberin İran ve ABD arasındaki ilişkileri manipüle etmeyi amaçlayan bir propaganda olduğunu vurguladı ve ABD medyasının tutumuna şaşkın olduklarını söyledi.

ABD merkezli New York Times, iki İranlı kaynağa dayandırdığı haberinde, Elon Musk’ın 11 Kasım’da New York’ta Emir Said Erivani ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.