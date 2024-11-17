İran'dan Elon Musk açıklaması! 'Kesinlikle' diyerek duyurdular

17 Kasım 2024 06:26 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 06:26

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’li milyarder Elon Musk’ın İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ile görüştüğüne dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Arakçi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Bu tür bir görüşme kesinlikle gerçekleşmedi. Bu, tamamen ABD basınının uydurduğu bir haber" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD medyasında çıkan bu iddiaları reddederek, Elon Musk​’ın İranlı yetkililerle herhangi bir temas kurmadığını açıkladı.

"TAMAMEN ASILSIZ"

Arakçi, söz konusu haberin gece saatlerinde yayınlandığını, kendisinin sabah bu iddiayı gördüğünü ve başta ciddiye alınmadığını belirtti. Ancak öğle saatlerinde New York’taki BM temsilciliğiyle yapılan görüşmenin ardından, bu haberin tamamen asılsız olduğunun teyit edildiğini ifade etti. "Bizim bilgimiz dışında böyle bir görüşme gerçekleşemez. Bu nedenle haberi hızlıca yalanladık" diye ekledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de iddialara ilişkin açıklamasında, bu haberin İran ve ABD arasındaki ilişkileri manipüle etmeyi amaçlayan bir propaganda olduğunu vurguladı ve ABD medyasının tutumuna şaşkın olduklarını söyledi.

"İLİŞİKİLERİ YUMUŞATMA GİRİŞİMİ" İDDİASI

ABD merkezli New York Times, iki İranlı kaynağa dayandırdığı haberinde, Elon Musk’ın 11 Kasım’da New York’ta Emir Said Erivani ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Habere göre, görüşmede İran-ABD ilişkilerindeki gerilimin azaltılması konusu ele alınmış ve toplantı Erivani’nin belirlediği gizli bir mekânda yapılmıştı. Ancak İranlı yetkililer bu iddiaları kesin bir dille reddederek, böyle bir buluşmanın gerçekleşmediğini bir kez daha vurguladı.