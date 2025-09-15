İşgalci İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırıyor! Şehrin en yüksek binasını yerle bir ettiler

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar aralıksız devam ediyor. Her gün Gazze'de katliam yapan İsrail ordusunun saldırılarında şehit sayısı 64 bin 905’e yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 12 bin 354 Filistinlinin şehit olduğu, 52 bin 885 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

GAZZE'DEKİ EN YÜKSEK BİNAYI YIKTILAR

Gazze'yi yerle bir etmek için saldırılarına devam eden İsrail ordusu, kentte bulunan en yüksek binası el-Ghafri kulesini hedef aldı. İsrail savaş uçakları tarafından vurulan bina yerle bir oldu.