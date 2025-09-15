Menü Kapat
TGRT Haber
 | Baran Aksoy

İşgalci İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırıyor! Şehrin en yüksek binasını yerle bir ettiler

İşgalci İsrail ordusu, Gazze kentinin en yüksek binası olan el-Ghafri kulesini savaş uçaklarıyla vurdu. İşgalci ordunun saldırısının ardından bina yerle bir oldu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 15:56

İşgalci ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Şeridi’ne düzenlediği saldırılar aralıksız devam ediyor. Her gün Gazze'de katliam yapan İsrail ordusunun saldırılarında şehit sayısı 64 bin 905’e yükseldi.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırıyor! Şehrin en yüksek binasını yerle bir ettiler

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 12 bin 354 Filistinlinin şehit olduğu, 52 bin 885 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırıyor! Şehrin en yüksek binasını yerle bir ettiler

GAZZE'DEKİ EN YÜKSEK BİNAYI YIKTILAR

Gazze'yi yerle bir etmek için saldırılarına devam eden İsrail ordusu, kentte bulunan en yüksek binası el-Ghafri kulesini hedef aldı. İsrail savaş uçakları tarafından vurulan bina yerle bir oldu.

Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den Filistin'e özgürlük çağrısı! Emmy törenine damga vurdu
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'le ilgili kritik çağrı: İslam İttifakı kurulsun
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#filistin
#ateşkes
#İsrail saldırıları
#El-ghafri Kulesi
#Dünya
