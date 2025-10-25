Menü Kapat
 Selahattin Demirel

İslam karşıtı Tommy Robinson'dan Mescid-i Aksa'da provokasyon! Fatiha'yı okuyamayınca anlaşıldı

Nefret söylemleriyle tanınan Tommy Robinson işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya girebilmek için "Müslüman" görüntüsü vermeye çalıştı. Şüphe üzerine kendisine Fatiha suresi sorulunca cevap veremeyen Robinson içeri alınmadı. Robinson, durumu provakasyona çevirmeye çalışırken İsrail'de aşırı sağcı isimlerle görüşerek Gazze'deki saldırılara destek verdi. Öte yandan Robinson'un yanındaki Türk asıllı eski Müslüman Youtuber Ridvan Aydemir'in bulunması da dikkat çekti.

İslam karşıtı Tommy Robinson'dan Mescid-i Aksa'da provokasyon! Fatiha'yı okuyamayınca anlaşıldı
AA
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 20:52
|
25.10.2025
25.10.2025
saat ikonu 20:52

İngiltere'de aşırı sağ ve İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Tommy Robinson, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan 'ya girebilmek için kendisini "Müslüman" gibi gösterdi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson'un, Avustralyalı-İsrailli aşırı sağcı Avi Yemeni ve Türk asıllı eski Müslüman Youtuber Ridvan Aydemir ile 'e gittiği görüldü.

MÜSLÜMANIM DEDİ, FATİHA'YI OKUYAMADI

Görüntülerde, Robinson'un, Mescid-i Aksa'nın avlusunda aşırı sağcı İsrailli haham Yehudah Glick'ten bilgi aldığı, ardından camiye girmeye çalıştığı görüldü. Robinson, girişteki Filistinli güvenlik görevlisinin kimliğini sorması üzerine, Müslüman olduğunu ima ederek "Evet, Müslümanım." yanıtını verdi.

İslam karşıtı Tommy Robinson'dan Mescid-i Aksa'da provokasyon! Fatiha'yı okuyamayınca anlaşıldı

Görevli, Robinson'un bu iddiasını doğrulamak için ondan Kur'an-ı Kerim'den Fatiha suresini okumasını istedi. Robinson ayeti okuyamayınca, yanındaki Aydemir devreye girerek sureyi Arapça okudu. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Aydemir'in girişine izin verdi, ancak Robinson'u içeri almadı.

İSRAİL'DE GAZZE SALDIRILARINI ÖVDÜ

Robinson, duruma itiraz ederek, Aydemir'in "hocası" olduğunu söylese de görevli caminin yalnızca Müslümanlara açık olduğunu belirtti ve çekim yapılmamasını istedi. Görüntülerde bir görevlinin Robinson'a sarılarak, "Siyasi nedenlerle gayrimüslimlerin girişine izin verilmiyor." dediği de duyuldu.

Tommy Robinson ve ekibi, olayı "Mescid-i Aksa'dan yasaklanma" şeklinde lanse etti, ancak İslami Vakıf İdaresi, caminin tüm gayrimüslim ziyaretçilere kapalı olduğunu, yalnızca Müslümanların ibadet edebildiğini belirtiyor.

Tommy Robinson'un İsrail ziyareti sırasında aşırı sağcı isimlerle buluştu, 'deki saldırılara destek veren açıklamalar yaptı ve Arap karşıtı ifadeler de kullandı.

Ziyaret, sosyal medyada hem İngiliz Müslümanlar hem de bazı Yahudi toplulukları tarafından tepkiyle karşılandı.

