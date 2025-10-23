İsmi "Sam Sung" olan Apple çalışanının trajikomik hikayesi: Baskılara dayanamayınca bakın ne yaptı!

2012 yılında Apple Store'da çalışırken kartvizitinin Reddit'te viral olmasıyla bir anda internet şakası haline gelen Sam Sung, yaşadığı stresli sürecin ardından soyadını değiştirmeye karar verdi. Şu anda İskoçya'nın Glasgow kentinde yaşayan 36 yaşındaki vatandaş, ismini "Sam Struan" yaptı.

ADINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

AppleInsider sitesine göre, Sam Struan gençliğinde isminin zaman zaman alay konusu olduğunu ancak asıl olayın 20'li yaşlarının başında gerçekleştiğini aktardı. Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan bir Apple Store'da çalıştığı sırada her şey değişti.

Olayın yaşandığı gün telefonu susmak bilmeyen Struan, ilk başta bir dolandırıcılık sandığı durumun aslında kartvizitinin bir kullanıcı tarafından Reddit'te paylaşılmasıyla büyüyen bir şaka olduğunu anladı. Bu paylaşımın ardından Apple, çalışanla iletişime geçerek gönderiden haberdar olup olmadığını sordu.

Yaşanan kaos nedeniyle Struan, mağaza katından uzaklaştırıldı ve kartvizitlerine erişimi kısıtlandı. Zira mağaza, "Sam Sung"un orada çalışıp çalışmadığını soran insanlar ve telefonlarla dolup taşmıştı.

Yaşananların sadece birkaç ay sürdüğünü belirten Struan, yine de durumun kendisi için "korkutucu" geçtiğini ifade etti. Tek istediğinin işini korumak olduğunu söyleyen Struan, 2013'te Apple Store'dan ayrılarak insan kaynakları alanında bir kariyere yöneldi.

2014'te meşhur kartvizitini ve üniformasının bazı parçalarını hayır kurumuna bağışlamak üzere açık artırmaya çıkardı. Kartvizit 2 bin 500 dolardan fazla bir fiyata satıldı ve bu para Children's Wish'e bağışlandı.

İnternet şakası olarak bilinmek istemeyen Struan, soyadını değiştirmeye karar verdiğini bildirdi. Yeni soyadı Struan'ı, İskoçya'daki Skye adasındaki en sevdiği yerlerden birinin adı olan bir köyden ilham alarak seçtiğini söyledi.