İspanya Kralı VI. Felipe'den BM kürsüsünde İsrail'e çağrı: "Yalvarıyoruz, katliamı derhal durdurun"

İspanya Kralı VI. Felipe, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’nda konuşma gerçekleştirdi. İspanya Kralı VI. Felipe hitabında, Birleşmiş Milletler’in (BM) misyonu ve kuruluş prensiplerinin dünya barışı için önemine dikkat çekerek, barış ve adaletin hesap verebilirlik olmadan mümkün olmayacağının altını çizdi.

Konuşmasında Ukrayna’daki savaşa dikkat çekerek İspanya’nın kalıcı bir barış için tüm çabalara destek vermeye devam edeceğini vurgulayan VI. Felipe, "Aynı vehameti Orta Doğu’da, Filistin’de, Gazze Şeridi’nde de görüyoruz. Hastaneler, okullar ve sığınakların da bombalanmasıyla ortaya çıkan yıkıma, sayısız sivil ölümü, kıtlık, açlık ve yüzbinlerce insanın zorla yerinden edilmesine sessiz kalamayız. Bunlara göz yumamayız. Ne uğruna? Bunlar, bu forumun temsil ettiği her şeyle keskin bir tezat oluşturan iğrenç eylemler. İnsan vicdanını yaralıyor ve tüm uluslararası toplumu utanca boğuyor" ifadelerine yer verdi.

"YALVARIYORUZ, TALEP EDİYORUZ KATLİAMI DERHAL DURDURUN"

İspanya’nın Sefarad Yahudileri ile olan ortak tarihi ile gurur duyan bir ülke olduğunu ve burada İsrail halkına hitap ederken kardeşlerinden oluşan bir halka hitap ettiğini söyleyen Kral VI. Felipe, "2015 yılında geniş bir mutabakatla kabul edilen ve kökeni İspanya olan Sefarad Yahudilerinin torunlarına İspanyol vatandaşlığı edinme hakkı tanıyan yasanın ardındaki ruh, tam olarak buydu. İşte bu nedenle, İsrail hükümetinin Gazze’deki eylemlerini anlamakta zorlanıyoruz ve bundan derin acı duyuyoruz. Bu yüzden haykırıyoruz, yalvarıyoruz, talep ediyoruz: Bu katliamı derhal durdurun. Artık bir ölüm bile olmasın. Tarih boyunca böylesine büyük acılar çekmiş, böylesine bilge ve kadim bir halk adına daha fazla ölüm yaşanmasın" diye konuştu.

İsrail hükümetinden Gazze ve Batı Şeria’da uluslararası hukuka tam anlamıyla riayet etmesini talep ettiklerini söyleyen Kral VI. Felipe, "İnsani yardımların gecikmeden ulaştırılmasını, garantili bir ateşkesin tesis edilmesini ve Hamas’ın elinde tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Uluslararası toplum, mümkün olan en kısa sürede iki devletin varlığını da içerecek, uygulanabilir bir çözüm üretme sorumluluğunu üstlenmelidir" ifadelerini kullandı.