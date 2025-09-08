İsrail'in savaş tarihindeki en yüksek sayı! 100 bin asker tedavi görüyor

Israel Hayom gazetesine göre Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Dairesi, 2028’e kadar 100 bin yaralı askerin tedavi edileceğini, bunların yaklaşık 50 bininin psikolojik rahatsızlık geçirdiğini bildirdi. Haberde, söz konusu sayının "İsrail'in savaş tarihindeki en yüksek sayı" olduğuna dikkat çekildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "İsrail ordusunun yaralı ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastaların tedavisi için ortak kamu komitesi oluşturduğu" bilgisi verildi.

İsrail ordusundaki yaralı sayısının Gazze'ye yönelik son saldırılarda artış gösterdiği vurgulanan haberde, saldırılardan etkilenen askerlerin tedavi, rehabilitasyon ve topluma kazandırılması süreçlerinin takip edileceği belirtildi.

İsrail ordusunun resmi verilerine göre, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra 456'sı 27 Ekim'de başlatılan kara saldırıları sırasında olmak üzere 900 asker öldü. Bu süreçte 2 bin 888’i kara saldırılarında olmak üzere 6 bin 218 asker de yaralandı. İsrailli uzmanlar ise Gazze'de ve Lübnan'ın güneyindeki saldırılar sırasında ölen ve yaralananların sayısının İsrail ordusu tarafından gizlendiğini savunuyor.