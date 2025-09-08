Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
SON DAKİKA!
Dünya
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İsrail'in savaş tarihindeki en yüksek sayı! 100 bin asker tedavi görüyor

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından etkilenen 100 bin askerin tedavisinin 2028'e kadar devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Askerlerden yaklaşık 50 bininin psikolojik rahatsızlık geçirdiği bildirildi.

İsrail'in savaş tarihindeki en yüksek sayı! 100 bin asker tedavi görüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 16:54

Israel Hayom gazetesine göre Savunma Bakanlığı Dairesi, 2028’e kadar 100 bin yaralı askerin tedavi edileceğini, bunların yaklaşık 50 bininin psikolojik rahatsızlık geçirdiğini bildirdi. Haberde, söz konusu sayının "'in savaş tarihindeki en yüksek sayı" olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in savaş tarihindeki en yüksek sayı! 100 bin asker tedavi görüyor

Savunma Bakanı Yisrael Katz ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "İsrail ordusunun yaralı ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastaların tedavisi için ortak kamu komitesi oluşturduğu" bilgisi verildi.

İsrail ordusundaki yaralı sayısının 'ye yönelik son saldırılarda artış gösterdiği vurgulanan haberde, saldırılardan etkilenen askerlerin tedavi, rehabilitasyon ve topluma kazandırılması süreçlerinin takip edileceği belirtildi.

İsrail'in savaş tarihindeki en yüksek sayı! 100 bin asker tedavi görüyor

İsrail ordusunun resmi verilerine göre, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra 456'sı 27 Ekim'de başlatılan kara saldırıları sırasında olmak üzere 900 asker öldü. Bu süreçte 2 bin 888’i kara saldırılarında olmak üzere 6 bin 218 asker de yaralandı. İsrailli uzmanlar ise Gazze'de ve Lübnan'ın güneyindeki saldırılar sırasında ölen ve yaralananların sayısının tarafından gizlendiğini savunuyor.

TGRT Haber
