 | Suat Vilgen

İsrail'in tehcir planı ifşa oldu! Gazze halkı Güney Sudan'a mı sürülecek?

İsrail’in, Gazze’de yaşayan Filistinlileri Afrika’nın iç savaş ve açlıkla boğuşan ülkesi Güney Sudan’a yerleştirmek için gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

İsrail'in tehcir planı ifşa oldu! Gazze halkı Güney Sudan'a mı sürülecek?
Şeridi’nde aylardır süren bombardıman ve sivil kayıplara rağmen askeri operasyonlarını sürdüren ’in, bölgedeki Filistinlileri tamamen etmeyi planladığı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail hükümeti ile Güney Sudan yönetimi arasında, Gazzelilerin bu ülkeye gönderilmesi konusunda temaslar kuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen bazı kaynaklar görüşmeleri doğrulasa da, müzakerelerin ne aşamada olduğu bilinmiyor. İsrail veya Güney Sudan hükümetlerinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İç savaş ve gıda krizinin pençesinde bulunan Güney Sudan’a olası bir yerleştirme planı, uluslararası kamuoyunda insan hakları endişelerini artırdı. Uzmanlar, Filistinlilerin zorla başka bir ülkeye gönderilmesinin “zorunlu tahliye” kapsamında değerlendirileceğini ve bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olacağını vurguladı.

