TGRT Haber
Benim Sayfam
27°
 Selahattin Demirel

İsveç'in Sağlık Bakanı görevinin ilk gününde bayıldı! Olaydan önce bir soruna dikkat çekmiş

İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Elisabet Lann, ilk basın toplantısında fenalaşarak bayıldı. Yapılan müdahale sonucu kısa sürede kendine gelen bakanın olaydan önce gazetecilere ülkedeki sağlık sektöründeki başlıca sorununun uzun bekleme süreleri olduğunu söylediği ortaya çıktı.

’te görevine bugün başlayan yeni Elisabet Lann, bakan olarak katıldığı ilk basın toplantısında fenalaşarak yere yığıldı. Kendisine hızlı bir şekilde müdahale edilmesinin ardından kısa süre sonra yeniden salona giren Lann, durumun kan şekerinin düşmesinden kaynaklandığını açıkladı.

İsveç'in Sağlık Bakanı görevinin ilk gününde bayıldı! Olaydan önce bir soruna dikkat çekmiş

BAŞLICA SORUNUMUZ UZUN BEKLEME SÜRELERİ

Önceki Sağlık Bakanı Acko Ankarberg Johansson’un istifasının ardından Başbakan Ulf Kristersson liderliğindeki kabineye bugün dahil olan Lann, baygınlık yaşamadan birkaç dakika önce gazetecilere, "İsveç’in oldukça yüksek kaliteli. Başlıca sorunumuz ise uzun bekleme süreleri. Eşitlikçi bir sistemine geçmemiz gerekiyor. Hükümet kontrolünü sıkılaştırmamız gerektiği ise açık" demişti.
Lann, "Bu kadar çok insanın sağlık hizmeti için beklemek zorunda kalması, bir refah devleti için kabul edilebilir bir durum değil" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç'in Sağlık Bakanı görevinin ilk gününde bayıldı! Olaydan önce bir soruna dikkat çekmiş

İsveç’te Hristiyan Demokrat partisi hükümeti, sağlık hizmetlerinde giderek büyüyen kriz nedeniyle sağlık hizmetlerini kamulaştırma ve sağlık üzerindeki hükümet kontrolünü artırma politikası izliyor.

