27°
Dünya
 Berkay Alptekin

İsveç'ten dev proje! Şehirle birlikte tarihi kilise yeni evine taşınıyor

İsveç'te dünyanın en büyük madenlerine sahip olan Kiruna şehri zeminin yavaş yavaş çökmesi nedeniyle taşınıyor. Bu sebeple yetkililer kentte yer alan tarihi kiliseyi tek parça halinde yeni evine taşınacak.

İsveç'ten dev proje! Şehirle birlikte tarihi kilise yeni evine taşınıyor
'in Kiruna şehri dünyanın en büyük yer altı demir madenine sahip. Şehirde faaliyetleri nedeniyle zemin yavaş yavaş çökmeye başladı. Bu durum, 3 bine yakın evin ve 6 bin nüfuslu şehir merkezinin taşınmasını zorunlu kıldı.

2004’ten beri planlanan bu büyük yeniden yerleşim projesinin en sembolik adımı ise, kasabanın simgesi olan 1912 tarihli kilisenin taşınması oldu.

İsveç'ten dev proje! Şehirle birlikte tarihi kilise yeni evine taşınıyor

"1950 ÖNCESİ İSVEÇ'İN EN SEVİLEN YAPISI"

Mimar Gustaf Wickman tarafından inşa edilen , Gotik yenilenme tarzındaki dış cephesi ve Art Nouveau iç mekan tasarımıyla dikkat çekiyor. 2001 yılında “1950 öncesi İsveç’in en sevilen yapısı” seçilen kilise, artık yeni yerinde tarihini yaşatmaya devam edecek.

İsveç'ten dev proje! Şehirle birlikte tarihi kilise yeni evine taşınıyor

ÜLKE GENELİNDE BÜYÜK İLGİ

Taşıma operasyonu İsveç genelinde büyük ilgi uyandırdı. Ulusal kanallar canlı yayın yaptı, törenler ve müzik performanslarıyla süreç bir şenliğe dönüştü. Ancak bazı Sami toplulukları, bu büyük dönüşümün geleneksel ren geyiği göç yollarına zarar verdiğini savunarak eleştirilerini dile getirdi.

İsveç'ten dev proje! Şehirle birlikte tarihi kilise yeni evine taşınıyor

HEDEF 2035

Kiruna kentinin taşınma süreci 2035 yılına kadar tamamlanacak. Kent yönetimi, bu büyük dönüşümle hem kültürel mirasını korumayı hem de madenciliğin getirdiği riskleri bertaraf etmeyi hedefliyor.

