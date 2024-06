Josep Borrell son durumu açıkladı: Gazze'ye yarım ulaştırmak imkansız hale geldi

24 Haziran 2024 12:58 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 13:06

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, 27-28 Haziran'da yapılacak zirve öncesindeki son toplantıları için Lüksemburg'da bir araya geldi. Bakanlar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında yapılacak toplantıda Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesi, Batı Balkanlar'daki ülkelerin AB'ye katılımı, Gazze ve Lübnan'daki durum ile Gürcistan’daki son gelişmeleri ele alacak.

Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın yanı sıra Batı Balkanlar'daki 6 ülke Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Kosova'nın dışişleri bakanları da katılacak.

''GAZZE'YE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRMAK İMKANSIZ HALDE''

Borrell, toplantı öncesinde basın mensuplarının Gazze ve Lübnan'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

Gazze'deki duruma değinen AB temsilcisi, "Bu hafta sonu en kanlı günlerden biri yaşandı. Saldırılarda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti." dedi.

"Gazze'ye insani yardım ulaştırılması imkansız hale geldi." ifadesini kullanan Borrell, yardımların sınırlarda beklediğini, bozulduğunu ve birçoğunun kullanılamadan imha edileceğini söyledi.

Borrell, "Toplumsal doku tahrip edildi ve sivil toplum yok oluyor." diye konuştu.

''ATEŞKESE ŞİDDETLE İHTİYACIMIZ VAR''

AB tarafından desteklenen, ABD Başkanı Joe Biden'ın teklif ettiği barış planının uygulanmadığını hatırlatan Borrell, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun son beyanı, maalesef bu planın uygulanmayacağını doğruladı. Ancak bu tür fikirleri desteklemeye devam edeceğiz çünkü Gazze'ye insani yardımın girmesine izin verebilecek bir ateşkese şiddetle ihtiyacımız var. Aksi halde trajedi ölçülemez boyutlarda olacak ve halihazırda zaten öyle." ifadesini kullandı.

BORRELL'DEN LÜBNAN UYARISI

Borrell, savaşın Lübnan'ın güneyini etkileme ve etrafa yayılma riskinin her geçen gün arttığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Daha çok endişeleniyorum. Çok daha kaygılıyım. Kriz her geçen gün çok daha fazla yayılıyor. (İsrail-Lübnan arasındaki) Sınırın her iki tarafında da her gün daha fazla bombalama oluyor."

Bugünkü toplantıda AB dışişleri bakanlarının, Birliğin uluslararası ortaklar nezdinde Gazze'de acil ateşkese destek arama yönünde çabaları artırmak için anlaşmasını umduğunu kaydetti.