Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Fatih Atik'ten bomba kulis! CHP'den AK Parti'ye çok konuşulacak transferler yolda

Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir yaşanan çalkantılı süreç, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle zirveye taşındı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, çok konuşulacak yeni iddiaları canlı yayında dile getirdi. Mansur Yavaş'a çok yakın olan metropol ilçelerden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçmek için haber gönderdiğini öne süren Atik, "Önümüzdeki günlerde geçişler olacak, kulaklarımla duydum. Mevcut vekiller 'Parti yönetiminin tutumuna dayanamıyoruz' diyenler var. AK Parti'ye katılma için gün sayan vekiller var" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 23:34

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 'ye geçmesi, içindeki kaos ve karmaşayı tırmandırdı. Çerçioğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna açıklamıştı. Parti içinde yaşanan sıkıntılara defalarca çözüm aradıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyleyen Çerçioğlu, “dürüstlükten ve kamu ahlakından taviz vermeme” anlayışıyla bu kararı aldığını vurgulamıştı.

Fatih Atik'ten bomba kulis! CHP'den AK Parti'ye çok konuşulacak transferler yolda

ESKİ BAKAN DEVREYE GİRDİ

Çerçioğlu, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplu katılım töreninde AK Parti’ye geçti. Zirveye tırmanan parti içindeki kaos sürerken, CHP'nin çok sayıda kilit isminin AK Parti'ye geçmek için sıraya girdiği iddia edildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, çok konuşulacak yeni iddiaları canlı yayında dile getirdi. 'a çok yakın olan metropol ilçelerden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçmek için haber gönderdiğini öne süren Atik şunları söyledi:

Fatih Atik'ten bomba kulis! CHP'den AK Parti'ye çok konuşulacak transferler yolda

"Bu bir kulis bilgisi değil. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçmek istediği yoğun şekilde konuşuluyor. Bu gerçek mi diye araştırdım ben. AK Partili Bakan Yardımcılarına siyasetçilere, il teşkilatına falan da sordum. Hatta şunu da ekleyeyim, Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçmesi için eski bir bakanın da destek verdiği hatta AK Parti'ye İyi Parti'den AK Parti'ye geçen bazı isimlerin de bu transfere yeşil ışık yaktıkları da konuşuluyor.

Fatih Atik'ten bomba kulis! CHP'den AK Parti'ye çok konuşulacak transferler yolda

'ENTERESAN BİR GELİŞME'

Mesut Özarslan AK Parti'ye geçme talebini ilettiği bilgisi bize geldi ama AK Parti cenahından buna onay çıkmadığını da biliyorum. Tabii bu şaşırtıcı bir şey. Yani Cumhurbaşkanı adaylığını düşünen bir Mansur Yavaş var. Ve ona en yakın isim Mesut Özarslan. Mansur Yavaş'a en yakın belediye başkanı, beraber de çalışıyorlardı zaten daha önceki dönemde bürokratıydı. Mansur Yavaş belki 10 defa Keçiören'de ayrı ayrı miting yapmıştır yerel seçim döneminde. Şimdi Mesut Özarslan'ın bu şekilde AK Parti'ye haber gönderiyor olması çok enteresan bir gelişme olarak."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özlem Çerçioğlu'ndan CHP lideri Özel'e 'göndermeli' pankart! Miting için gittiği Aydın'da şoke oldu
Özlem Çerçioğlu müjdeyi verdi! Personellere yüzde 23 zam yapıldı
ETİKETLER
#chp
#ak parti
#mansur yavaş
#Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı
#Siyasi Geçiş
#Mesut Özarslan
#Keçiören Belediye Başkanı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.