Fatih Atik'ten bomba kulis! CHP'den AK Parti'ye çok konuşulacak transferler yolda

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi, CHP içindeki kaos ve karmaşayı tırmandırdı. Çerçioğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna açıklamıştı. Parti içinde yaşanan sıkıntılara defalarca çözüm aradıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyleyen Çerçioğlu, “dürüstlükten ve kamu ahlakından taviz vermeme” anlayışıyla bu kararı aldığını vurgulamıştı.

ESKİ BAKAN DEVREYE GİRDİ

Çerçioğlu, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplu katılım töreninde AK Parti’ye geçti. Zirveye tırmanan parti içindeki kaos sürerken, CHP'nin çok sayıda kilit isminin AK Parti'ye geçmek için sıraya girdiği iddia edildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, çok konuşulacak yeni iddiaları canlı yayında dile getirdi. Mansur Yavaş'a çok yakın olan metropol ilçelerden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçmek için haber gönderdiğini öne süren Atik şunları söyledi:

"Bu bir kulis bilgisi değil. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçmek istediği yoğun şekilde konuşuluyor. Bu gerçek mi diye araştırdım ben. AK Partili Bakan Yardımcılarına siyasetçilere, il teşkilatına falan da sordum. Hatta şunu da ekleyeyim, Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçmesi için eski bir bakanın da destek verdiği hatta AK Parti'ye İyi Parti'den AK Parti'ye geçen bazı isimlerin de bu transfere yeşil ışık yaktıkları da konuşuluyor.

'ENTERESAN BİR GELİŞME'

Mesut Özarslan AK Parti'ye geçme talebini ilettiği bilgisi bize geldi ama AK Parti cenahından buna onay çıkmadığını da biliyorum. Tabii bu şaşırtıcı bir şey. Yani Cumhurbaşkanı adaylığını düşünen bir Mansur Yavaş var. Ve ona en yakın isim Mesut Özarslan. Mansur Yavaş'a en yakın belediye başkanı, beraber de çalışıyorlardı zaten daha önceki dönemde bürokratıydı. Mansur Yavaş belki 10 defa Keçiören'de ayrı ayrı miting yapmıştır yerel seçim döneminde. Şimdi Mesut Özarslan'ın bu şekilde AK Parti'ye haber gönderiyor olması çok enteresan bir gelişme olarak."