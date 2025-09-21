Kanada'da itfaiyecilerin intihar oranları artınca belediye başkanı ilginç bir önlem aldı

Kanada'daki Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim itfaiyecilerin ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik yeni bir fonun hayata geçirildiğini duyurdu. Bitcoin ile yapılan bağışları da kabul eden fon mesleklerinin zorlu koşulları nedeniyle psikolojik olarak ağır yük altında kalan itfaiyecilere destek sağlamayı amaçlıyor.

Kanada Ruh Sağlığı Derneği verilerine göre, ülkede itfaiyeciler arasında intihar oranı toplum ortalamasına göre yüzde 30 daha yüksek. Yangınlara müdahale eden ekiplerin sıklıkla karşılaştığı travmatik olayların, ruhsal sorunların artmasına yol açtığı ve bunun da intihara sürüklediği belirtiliyor.

ŞU ANA KADAR 3,5 BITCOIN TOPLANDI

CTV News'e göre toplanan bağışlar Vancouver Firefighter Charities tarafından yönetilecek. Nakit desteğin yanı sıra Bitcoin bağışları da kabul ediliyor. Belediye başkanının ofisinden yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 3,5 Bitcoin bağışlandı. Yaklaşık 550 bin Kanada Dolarına karşılık gelen bu tutar, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bağış etkinliğinde toplanan 2,7 milyon Kanada Dolarına eklenecek.

Vancouver Firefighter Charities Yönetici Direktörü Eric Himmelman, elde edilen gelirin anlamlı projelere aktarılacağını belirterek, "Zorluk yaşayan itfaiyecilere daha fazla ruh sağlığı desteği sağlamak için yapılan her türlü finansman ve farkındalık çalışması her zamankinden daha gerekli hale geliyor" dedi.

Belediye Başkanı Sim, fonun kuruluşunu 13 Eylül’de düzenlenen yardım gecesinde açıkladı.