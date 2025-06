Kanoyu devirdi, ölüm yuvarlamasıyla kadını yuttu! Korkunç timsah saldırısı

ABD'nin 'timsahlar şehri' olarak bilinen Florida'da korkunç bir olay meydana geldi. 61 yaşındaki Cynthia Diekema, eşiyle beraber Kissimmee Eyalet Parkı yakınlarında kano gezisi yapıyorlardı. Gezinti esnasında 3 metrelik bir timsah, sinsice kanonun altına girdi ve çiftin kanosunu alabora etti.

EŞİNİN YARDIM ÇABALARI BAŞARISIZ OLDU

Kanodan düşen çiftten Cynthia'yı ölüm yuvarlamasıyla beraber yakalayan timsah, yüzerek uzaklaştı. Cynthia timsaha yem olurken eşi ise kurtulmayı başardı.

Olayın ardından Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) bir rapor yayımladı. Raporda, "Kurban hemen gövdesinden ısırıldı ve kocasının ona yardım etme çabaları başarısız oldu. Timsah bir ölüm yuvarlaması yaptı ve kurbanla birlikte yüzerek uzaklaştı." ifadelerine yer verildi.

FWC avcıları, timsahı yakaladıklarını açıkladı.

''HEMEN HEMEN HER SUDA BULUNABİLİRLER''

New York Post'un haberine göre, yaşanan olayın ardından FWC timsah yönetimi program koordinatörü Matthew Nichols, ''Timsahlar Florida'daki hemen hemen her suda bulunabildiğinden, her zaman orada olduklarını varsaymak en güvenlisidir.'' uyarısında bulundu.