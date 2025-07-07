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 | Berrak Arıcan

Kayıp şehir bulundu! 3 bin 500 yıllık antik bölge önemli bir ticaret merkeziydi

Peru'nun kuzeyinde bulunan Barranca bölgesinde bir antik şehir keşfedildi. 'Penico' adı verilen şehrin 3 bin 500 kişilik olduğu ortaya çıktı. Yerleşimin, Amerika kıtasının en eski uygarlığı olduğu Caral medeniyetinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

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Kayıp şehir bulundu! 3 bin 500 yıllık antik bölge önemli bir ticaret merkeziydi
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 15:04

'da yıllarca süren çalışmalar sonuç verdi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Barranca bölgesinde 3 bin 500 yıllık bir şehir keşfedildi. 'Penico' adı verilen şehrin Amerika kıtasının en eski uygarlığı olan Caral'ın devamı niteliğinde olduğu açıklandı.

Kayıp şehir bulundu! 3 bin 500 yıllık antik bölge önemli bir ticaret merkeziydi

TİCARET GÜZERGAHI ÜZERİNDE

BBC'nin haberine göre, arkeologlar, bölgenin , dini veya kültürel merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Penico şehrinin M.Ö. 1800-1500 yılları arasında kurulduğu düşünülüyor. O dönem Mezopotamya, Antik Mısır, Hint ve Çin uygarlıklarının altın çağıydı. Penico ise And Dağları ve Amazon Havzası’ndaki yerli halkları birbirine bağlayan önemli bir ticaret güzergahı üzerindeydi.

Kayıp şehir bulundu! 3 bin 500 yıllık antik bölge önemli bir ticaret merkeziydi

ÇALIŞMALAR 8 YIL SÜRDÜ

Arkeologların çalışmaları 8 yıl sürdü, bu süreçte 18 yapı gün yüzüne çıkarıldı. Bu yapılar arasında tapınaklar, yerleşim alanları ve kamu yapıları bulunuyordu. Şehir merkezinde de bir yamaca inşa edilmiş, teraslı dairesel bir tören alanı var.

Kayıp şehir bulundu! 3 bin 500 yıllık antik bölge önemli bir ticaret merkeziydi

TİCARİ, DİNİ VE KÜLTÜREL MERKEZ

Öte yandan kazılar sırasında insan ve hayvan figürlü kil heykelciler, deniz kabuklarından yapılmış kolyeler, çeşitli objeler bulundu. Bu bulgular, antik şehrin sadece bir ticaret merkezi değil aynı zamanda dini ve kültürel bir yer olduğunu da ortaya koydu.

Kayıp şehir bulundu! 3 bin 500 yıllık antik bölge önemli bir ticaret merkeziydi
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ETİKETLER
#ticaret
#arkeoloji
#Peru
#din
#Caral Uygarlığı
#Antik Şehir
#Penico
#Dünya
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