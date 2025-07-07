Kayıp şehir bulundu! 3 bin 500 yıllık antik bölge önemli bir ticaret merkeziydi

Peru'nun kuzeyinde bulunan Barranca bölgesinde bir antik şehir keşfedildi. 'Penico' adı verilen şehrin 3 bin 500 kişilik olduğu ortaya çıktı. Yerleşimin, Amerika kıtasının en eski uygarlığı olduğu Caral medeniyetinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Peru'da yıllarca süren çalışmalar sonuç verdi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Barranca bölgesinde 3 bin 500 yıllık bir şehir keşfedildi. 'Penico' adı verilen şehrin Amerika kıtasının en eski uygarlığı olan Caral'ın devamı niteliğinde olduğu açıklandı.

TİCARET GÜZERGAHI ÜZERİNDE

BBC'nin haberine göre, arkeologlar, bölgenin ticaret, dini veya kültürel merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Penico şehrinin M.Ö. 1800-1500 yılları arasında kurulduğu düşünülüyor. O dönem Mezopotamya, Antik Mısır, Hint ve Çin uygarlıklarının altın çağıydı. Penico ise And Dağları ve Amazon Havzası’ndaki yerli halkları birbirine bağlayan önemli bir ticaret güzergahı üzerindeydi.

ÇALIŞMALAR 8 YIL SÜRDÜ

Arkeologların çalışmaları 8 yıl sürdü, bu süreçte 18 yapı gün yüzüne çıkarıldı. Bu yapılar arasında tapınaklar, yerleşim alanları ve kamu yapıları bulunuyordu. Şehir merkezinde de bir yamaca inşa edilmiş, teraslı dairesel bir tören alanı var.

TİCARİ, DİNİ VE KÜLTÜREL MERKEZ

Öte yandan kazılar sırasında insan ve hayvan figürlü kil heykelciler, deniz kabuklarından yapılmış kolyeler, çeşitli objeler bulundu. Bu bulgular, antik şehrin sadece bir ticaret merkezi değil aynı zamanda dini ve kültürel bir yer olduğunu da ortaya koydu.