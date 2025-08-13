Menü Kapat
 | Berkay Alptekin

Kebapçı'nın başına 5 milyon dolar ödül! ABD müdahaleye hazırlanıyor

ABD, "Kebapçı" lakaplı, Haitili çete lideri Jimmy Cherizier'in başına ödül koydu. Yakalayana veya ihbar edene 5 milyon dolar verileceği duyuruldu.

KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 12:04

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Narkotik ve Kolluk Kuvvetleri Bürosu, dün, Haitili çete lideri Jimmy Cherizier'in, "Kebapçının" herhangi bir ülkede tutuklanması ve mahkum edilmesine yol açacak bilgiler için Uluslararası Organize Ödül Programı kapsamında 5 milyon dolara (203 milyon 617 bin TL) kadar ödül verileceğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Cherizier, "Dışişleri Bakanı tarafından 2 Mayıs 2025'te Yabancı Terör Örgütü ve Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımlanan Viv Ansanm'ın lideridir ve 'deki çete şiddetinden sorumlu merkezi bir isimdir." olarak tanımlandı.

Açıklamada, "Kebapçı" için "İnsan onurunu hiçe saymasıyla bilinen Cherizier, Haitili sivillerin toplu katliam ve tecavüzüne doğrudan karışmıştır." denildi.

Cherizier, 2020 yılında Küresel Magnitsky Yasası kapsamında kendisine uygulanan yaptırımlardan kurtulmuştu. Sanık arkadaşı Brazile Richardson da dün Washington'da ilk duruşmasına çıktı.

Çete lideri Cherizier'in, eski bir polis memuru ve ülkesinin önemli bölümünü ağır silahlı çetesiyle kontrol ediyor. Cherizier, Haiti'de "G9 Ailesi" olarak adlandırılan çetelerin birliğinin başında bulunuyor. Bu ailenin üyeleri cinayet, soygun, gasp, tecavüz, suikast, uyuşturucu kaçakçılığı ve adam kaçırma gibi suçlardan yargılanıyor.

Çetenin elde ettiği parayı, üyelerine maaş ödemek ve silah satın almak için kullandığı ileri sürülüyor.

Haiti, Batı yarımkürenin en fakir ülkesi olup, ülkenin büyük bir kısmı ve başkent Port-au-Prince'in büyük çoğunluğu silahlı çetelerin kontrolü altında.

BİNLERCE KİŞİYİ 6 AYDA KATLETTİLER

Kenya liderliğindeki çokuluslu bir gücün Haiti polisine destek olmak üzere konuşlandırılmasına rağmen şiddet artmaya devam etti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin geçen ay açıkladığı rakamlara göre, bu yılın ilk yarısında en az 3 bin 141 kişi öldürüldü.

Başsavcı Yardımcısı John Eisenberg, "Cherizier ve (Richardson), Haiti'de bir güvenlik krizine yol açan Cherizier'in şiddet içeren suç girişimini finanse etmek için ABD'de para toplamaya çalıştılar" dedi.

Eski polis memuru, Haiti'de "G9 Ailesi" olarak adlandırılan çetelerin birliğinin başında bulunuyor. Bu ailenin üyeleri cinayet, soygun, gasp, tecavüz, suikast, uyuşturucu kaçakçılığı ve adam kaçırma gibi suçlardan yargılanıyor.

Batı yarımkürenin en fakir ülkesi olan Haiti , Temmuz 2021'de Devlet Başkanı Jovenel Moïse'nin suikastıyla patlak veren siyasi , ekonomik ve güvenlik krizinin içine saplanmış durumda .

BM'ye göre artık metropol Port-au-Prince'in yüzde 90'ını kontrol ediyor ve lüks Pétion - Ville banliyösünde geçiş hükümetinin son sığınağını bile kuşatmaya başladı.

Sağlık hizmetlerinden elektriğe, çöp toplamaya kadar her türlü hizmet çökerken, çeteler başkente giden limanları ve tüm yolları kontrol ediyor ve giren mallardan haraç topluyor.

Haiti çetelerini inceleyen Brezilya merkezli bir güvenlik düşünce kuruluşu olan Igarapé Enstitüsü'nün kurucu ortağı Robert Muggah, çetelerin giderek daha fazla yüksek kalibreli silah kullandığını söylüyor. "Tabancalar ve revolverler bir şey, AR-15, M10 veya keskin nişancı tüfeği ise bambaşka bir şey."

