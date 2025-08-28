Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Keşfedilen en garip dinozor: 1 metrelik dikenleri var

Fas'ta uzunluğu 1 metreye ulaşan dikenlere sahip "Ankylosaurus" ailesinin en eski örneği olan "Spicomellus afer" türü bir dinozor keşfedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Keşfedilen en garip dinozor: 1 metrelik dikenleri var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 17:14

Faslı ve İngiliz bilim insanları ortaklığıyla sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, "Spicomellus afer" türü bir dinozorun 'taki keşfine yer verildi. Yaklaşık 165 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen bu dinozorun, uzunluğu 1 metre civarındaki "dikenleri" ile, Ankylosaurus ailesinin en eski örneği olduğu belirtildi.

Londra doğal tarih müzesi yetkililerinden Susannah Maidment, dinozorun "dikenleri"nin kemikle birleşmiş olmasının "oldukça şaşırtıcı" olduğunu belirterek, "Bu durumu, yaşayan ya da nesli tükenmiş herhangi başka bir hayvanda görmedik." ifadesini kullandı.

Keşfedilen en garip dinozor: 1 metrelik dikenleri var

KEŞFEDİLEN EN GARİP DİNOZOR

Araştırmayı yürütenlerden Birmingham Üniversitesi üyesi Richard Butler, "Ankylosaurus" ailesinin dinozorların hakimiyet sürdüğü kretase dönemin sonlarına kadar yaşamını sürdürdüğünü hatırlatarak, bunun "şimdiye kadar keşfedilen en garip dinozorlardan biri" olduğu görüşünü paylaştı.

Her ne kadar kemiklerin tümüne ulaşılamaması sebebiyle bu dinozorun boyutlarına ilişkin net bir bilgi olmasa da bilim insanları, gövdesinin yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında olduğu görüşünü paylaştı.

Dinozorun söz konusu dikenlerinin ise hem daha büyük türlere karşı bir savunma mekanizması oluşturmada hem de partner seçiminde işlev gördüğü tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saçını boyatmak istedi sağlığından oldu: Kafasında çukur açmak zorunda kaldılar
Kralın kafatası 128 yıl sonra iade edildi! Fransa'dan Madagaskar'a getirildi
ETİKETLER
#Türkiye
#keşif
#fas
#dinozor
#Ankylosaurus
#Bilimsel Makale
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.