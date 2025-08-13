Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kilise tarihinin en büyük skandalı! Dudak uçuklatan vurgun

Doğu Afrika ülkesi Kenya'daki Metodist Kilisesinin tarihindeki en büyük skandalı gün yüzüne çıktı. Yedi kişilik komisyon tarafından yapılan incelemelerde kilisedeki üst düzey yöneticilerin, kilisenin kaynaklarını zimmetlerine geçirdikleri belirtilirken, dudak uçuklatan vurgun tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kilise tarihinin en büyük skandalı! Dudak uçuklatan vurgun
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 17:30

Doğu Afrika ülkesi 'da yer alan bağımsız bir denetim ve danışmanlık firması olan Ronalds LLP ve kilise tarafından atanan 7 kişilik komite, Metodist Kilisesinin tarihindeki en büyük skandalı gün yüzüne çıkardı.

Yapılan incelemeler sonucunda, kilisedeki üst düzey yöneticilerin, 4.6 milyon dolar ve kiliseye ayrılmış kaynakları uygunsuz şekilde kullandıkları tespit edilirken, bu kaynakları zimmetlerine geçirdikleri görüldü.

Kenya merkezli Daily Nation gazetesinde yayımlanan inceleme sonuçlarına göre, denetim sırasında hibe anlaşmaları, proje raporları ve katılımcı listeleri bulunamadı.

Kilise tarihinin en büyük skandalı! Dudak uçuklatan vurgun

SAHTE MAKBUZLAR, HAYALİ TEDARİKÇİLER...

Bu belgelerin, projelerin bağışçı anlaşmalarına uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini ispatlamak için gerekli olduğu vurgulanan raporda, kuraklıkla mücadele eden topluluklara gönderilmesi gereken gıda yardımlarının sistematik olarak başka yerlere yönlendirildiği, sahte makbuzlar, hayali tedarikçiler ve projelerle karmaşık bir plan yürütüldüğü ifade edildi.

Raporda, gıda yardımlarının çalınıp satıldığı ve hayali şirketlere ödemeler yapıldığı belirtildi.

Kiliseye yapılan incelemenin, ülkedeki dini kuruluşların ve halk katkılarını yönetme biçimlerine yönelik artan denetim ve eleştirilerin yaşandığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Kenya Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, henüz resmi bir soruşturma başlatıp başlatmayacağına dair açıklama yapmadı.

Hukuk uzmanları ise denetim raporunun dolandırıcılık, ve görev suistimal gibi suçlamalarla cezai işlem için yeterli kanıtı sunduğunu belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google Chrome tarayıcısına talip çıktı! Perplexity'den dudak uçuklatan teklif
Sahte diploma, sınavsız ehliyet... Skandallar bitmiyor: İnternetten direksiyon başına giden yol
ETİKETLER
#hırsızlık
#kenya
#bağış
#yolsuzluk
#Metodist Kilise
#Dilandırıcılık
#Yönetim Skandalı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.