Köpeğini paylaşmak isterken ülkesini ifşa etti! Ukraynalı komutanın hatası ülkeyi ayağa kaldırdı

Ukrayna ordusuna hizmet eden Valentyn Manko isimli bir albayın sosyal medyadaki paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı. Skandal görüntüleri sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşan albay, büyük bir güvenlik ihlali tartışmasına kapı araladı.

DailyMail'in haberine göre Albay Manko, köpeğiyle çekildiği fotoğrafta, arka planda yer alan masanın üstündeki askeri harita ve stratejik konumların işaretleri açıkça görüldü.

KISA SÜRE SONRA FOTOĞRAF KALDIRILDI

Bu görüntüler, düşman kuvvetlerine kritik bilgiler sağlayabileceği endişesiyle kamuoyunda ve gönüllüler arasında tepkilere neden oldu.

Hassas bilgileri ifşa ettiği ileri sürülen bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı buldu. Yaşanan bu olay sonrası ilgili fotoğraf platformdan kaldırıldı.