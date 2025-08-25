Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Kraliçe 2. Elizabeth'ten temiz Range Rover: Rekor fiyata satıldı

Kraliçe 2. Elizabeth'in 2006 model Range Rover marka aracı piyasa değerinin 10 katına satıldı. Lüks araç açık artırma ile satıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kraliçe 2. Elizabeth'ten temiz Range Rover: Rekor fiyata satıldı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 17:30

Kraliçe 2. Elizabeth'in iki yıl boyunca kullandığı Range Rover ile satışa çıktı. 2006 model lüks araç neredeyse 20 yıllık ve 120 bin kilometredeydi. Range Rover 4.2 Supercharged Vogue SE, Iconic Auctioneers tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Kraliçe 2. Elizabeth'ten temiz Range Rover: Rekor fiyata satıldı

9 MİLYON TL'YE SATILDI

Kraliçe'ye tahsis edilen aracın normalde piyasa değeri 9 bin ila 16 bins terlin yani yaklaşık 887 bin TL civarında değişiklik gösteriyor. Fakat Kraliçe'nin aracı açık artırma ile satışa sunulduğunda 50 bin ila 70 bin sterline (3.8 milyon TL) alıcı bulması bekleniyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth'ten temiz Range Rover: Rekor fiyata satıldı

Fakat açık artırmada fiyat yükseldikçe yükseldi ve 175 bin 500 sterline yani 9 milyon TL'ye satıldı. Bu satış, L322 Range Rover'lar arasında rekor fiyattı.

Kraliçe 2. Elizabeth'ten temiz Range Rover: Rekor fiyata satıldı

İKİ KİŞİ ARASINDA ÇEKİŞME YAŞANDI

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre araç için Karayipli ve Japon iki koleksiyoner arasında sıkı bir çekişme yaşandı.

Kraliçe 2. Elizabeth'ten temiz Range Rover: Rekor fiyata satıldı

Aracı alan Karayipli koleksiyoner oldu. Kraliyet sembolü ve özel modifikasyonlarıyla koleksiyoncular için eşsiz bir parça olarak görülüyor.

Kraliçe 2. Elizabeth'ten temiz Range Rover: Rekor fiyata satıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayıp aileden 67 yıl sonra iz! Tüm ülke bu olaya odaklandı herkes merak içinde
Akıllı yüzük kanseri doktorlardan önce fark etti! Akıllı cihazlar hayati uyarılar verebiliyor
ETİKETLER
#açık artırma
#lüks araç
#kraliçe elizabeth
#Koleksiyon
#Range Rover
#Rekor Fiyat
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.