Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kuzey Irak'ta neler oluyor? Celal Talabani kendisine yönelik suikast planlarıyla ilgili konuştu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentindeki en güçlü siyasi partisi olan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Başkanı Celal Talabani, son günlerde yaşanan olaylarla ilgili "Kanun dışı hareket eden silahlı bir grup, Süleymaniye’de bazı yerleşim bölgelerini adeta askeri kışlaya çevirdi" dedi. Talabani ayrıca kendisine yönelik suikast planlarıyla ilgili de "Hiç kimse kanundna üstün değil." mesajı verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuzey Irak'ta neler oluyor? Celal Talabani kendisine yönelik suikast planlarıyla ilgili konuştu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 23:30

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Celal Talabani, Halk Partisi Cephesi Başkanı Lahur Şeyh Cengi yanlısı grup üyelerinin kendisi ve IKBY Başkan Yardımcısı Kubat Talabani’ye yönelik planlarının ortaya çıkmasının ardından ilk kez açıklamada bulundu.

Talabani, yaptığı yazılı açıklamada, "Kanun dışı hareket eden silahlı bir grup, ’de bazı yerleşim bölgelerini adeta askeri kışlaya çevirdi. Buradan çıkarak vatandaşları ve mallarını korumakla görevli resmi güvenlik güçlerine saldırılar düzenlediler" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE KANUNDAN ÜSTÜN DEĞİL"

Talabani, geçtiğimiz hafta Süleymaniye’de yaşanan silahlı çatışmaların kamuoyunda ciddi endişelere yol açtığını belirterek, "Hiç kimse kanunun üstünde değildir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Irak'ta neler oluyor? Celal Talabani kendisine yönelik suikast planlarıyla ilgili konuştu

Yasa dışı hareket eden silahlı bir grubun kentin bazı yerleşim bölgelerini "askeri kampa" çevirdiğini ve buradan vatandaşları korumakla görevli güvenlik güçlerine saldırılar düzenlediğini kaydeden Talabani, "Bu eylemler sivillerin hayatını tehlikeye attı ve güvenlik kurumlarının otoritesini zayıflatmayı hedefledi" dedi.

Medya kuruluşlarının böylesi kritik dönemlerde doğru bilgi vermek yerine kamuoyunu yanıltan yayınlara yönelmesini sert şekilde eleştiren Talabani, "Bu kişiler hakkında karar yalnızca yargı yoluyla verilebilir, asılsız iddialar ve medya kampanyalarıyla değil" ifadelerini kullandı.
Talabani, IKBY’nin resmi güvenlik kurumu olan Asayiş’in yayımladığı raporun kamu çıkarını koruma amacı taşıdığını vurgulayarak, "Bağımsız yargıya görevini tam bir şeffaflıkla yerine getirmesi için alan açılmalı" çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Süleymaniye’deki Serçınar semtinde bulunan Lalezar Oteli’nde KYB’nin eski Eşbaşkanı ve Halk Cephesi lideri Lahur Şeyh Cengi’nin gözaltına alınmasının ardından kentte çatışmalar patlak vermişti. Çatışmalar sonucunda Cengi ile kardeşleri Polat ve Asu gözaltına alınmış, en az 3 kişi hayatını kaybetmiş, 10'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Kuzey Irak'ta neler oluyor? Celal Talabani kendisine yönelik suikast planlarıyla ilgili konuştu

Cengi, Temmuz 2021’de KYB Eşbaşkanlığı’ndan Talabani tarafından görevden alınmış, 2024’te kurduğu Halk Cephesi Partisi ile IKBY parlamento seçimlerine katılmış ve 2 sandalye kazanmıştı.

SUİKAST PLANLADIKLARINI İTİRAF ETTİLER

IKBY’de çatışmalar sonrası gözaltına alınan Cengi’nin destekçilerinden oluşan bir grup, 27 Ağustos’ta verdikleri ifadede KYB Başkanı Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani’ye yönelik bir suikast planladıklarını itiraf etmişti. İtiraflarda, suikastın keskin nişancılar ve insansız hava aracı İHA’larla gerçekleştirilmesinin hedeflendiği, gerekli cihaz ve kameraların da temin edildiği öne sürülmüştü. Zanlılar, ayrıca İHA yapımı üzerine Ukrayna’da özel eğitim alındığını iddia etmişlerdi.

UKRAYNA'DAN EĞİTİM İDDİALARINA AÇIKLAMA

Ukrayna yönetimi, zanlıların Ukrayna’da özel eğitim alındığı iddialarını yalanlamıştı. Irak’taki Ukrayna Büyükelçiliği dün yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna hiçbir zaman ve hiçbir yerde silahlı gruplara eğitim vermemiştir ve vermeyecektir. Aynı şekilde ülke dışında yasa dışı amaçlarla insansız hava aracı (İHA) üretimi gibi faaliyetlerde de bulunmamıştır" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP'den ceza infaz sistemiyle ilgili kritik çıkış! Mahkumlar için çağrı yapıldı: Fırsat verilmesin
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Irak'tan kritik petrol kararı! Hepsi devlete teslim edilecek
ETİKETLER
#suikast
#çatışma
#süleymaniye
#Kürdistan
#Kyb
#Lahur Şeyh Cengi
#Ikby
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.