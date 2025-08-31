Kuzey Irak'ta neler oluyor? Celal Talabani kendisine yönelik suikast planlarıyla ilgili konuştu

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Celal Talabani, Halk Partisi Cephesi Başkanı Lahur Şeyh Cengi yanlısı grup üyelerinin kendisi ve IKBY Başkan Yardımcısı Kubat Talabani’ye yönelik suikast planlarının ortaya çıkmasının ardından ilk kez açıklamada bulundu.

Talabani, yaptığı yazılı açıklamada, "Kanun dışı hareket eden silahlı bir grup, Süleymaniye’de bazı yerleşim bölgelerini adeta askeri kışlaya çevirdi. Buradan çıkarak vatandaşları ve mallarını korumakla görevli resmi güvenlik güçlerine saldırılar düzenlediler" ifadelerini kullandı.

" HİÇ KİMSE KANUNDAN ÜSTÜN DEĞİL"

Talabani, geçtiğimiz hafta Süleymaniye’de yaşanan silahlı çatışmaların kamuoyunda ciddi endişelere yol açtığını belirterek, "Hiç kimse kanunun üstünde değildir" ifadelerini kullandı.

Yasa dışı hareket eden silahlı bir grubun kentin bazı yerleşim bölgelerini "askeri kampa" çevirdiğini ve buradan vatandaşları korumakla görevli güvenlik güçlerine saldırılar düzenlediğini kaydeden Talabani, "Bu eylemler sivillerin hayatını tehlikeye attı ve güvenlik kurumlarının otoritesini zayıflatmayı hedefledi" dedi.

Medya kuruluşlarının böylesi kritik dönemlerde doğru bilgi vermek yerine kamuoyunu yanıltan yayınlara yönelmesini sert şekilde eleştiren Talabani, "Bu kişiler hakkında karar yalnızca yargı yoluyla verilebilir, asılsız iddialar ve medya kampanyalarıyla değil" ifadelerini kullandı.

Talabani, IKBY’nin resmi güvenlik kurumu olan Asayiş’in yayımladığı raporun kamu çıkarını koruma amacı taşıdığını vurgulayarak, "Bağımsız yargıya görevini tam bir şeffaflıkla yerine getirmesi için alan açılmalı" çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Süleymaniye’deki Serçınar semtinde bulunan Lalezar Oteli’nde KYB’nin eski Eşbaşkanı ve Halk Cephesi lideri Lahur Şeyh Cengi’nin gözaltına alınmasının ardından kentte çatışmalar patlak vermişti. Çatışmalar sonucunda Cengi ile kardeşleri Polat ve Asu gözaltına alınmış, en az 3 kişi hayatını kaybetmiş, 10'dan fazla kişi de yaralanmıştı.



Cengi, Temmuz 2021’de KYB Eşbaşkanlığı’ndan Talabani tarafından görevden alınmış, 2024’te kurduğu Halk Cephesi Partisi ile IKBY parlamento seçimlerine katılmış ve 2 sandalye kazanmıştı.

SUİKAST PLANLADIKLARINI İTİRAF ETTİLER

IKBY’de çatışmalar sonrası gözaltına alınan Cengi’nin destekçilerinden oluşan bir grup, 27 Ağustos’ta verdikleri ifadede KYB Başkanı Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani’ye yönelik bir suikast planladıklarını itiraf etmişti. İtiraflarda, suikastın keskin nişancılar ve insansız hava aracı İHA’larla gerçekleştirilmesinin hedeflendiği, gerekli cihaz ve kameraların da temin edildiği öne sürülmüştü. Zanlılar, ayrıca İHA yapımı üzerine Ukrayna’da özel eğitim alındığını iddia etmişlerdi.

UKRAYNA'DAN EĞİTİM İDDİALARINA AÇIKLAMA

Ukrayna yönetimi, zanlıların Ukrayna’da özel eğitim alındığı iddialarını yalanlamıştı. Irak’taki Ukrayna Büyükelçiliği dün yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna hiçbir zaman ve hiçbir yerde silahlı gruplara eğitim vermemiştir ve vermeyecektir. Aynı şekilde ülke dışında yasa dışı amaçlarla insansız hava aracı (İHA) üretimi gibi faaliyetlerde de bulunmamıştır" demişti.