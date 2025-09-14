Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Londra’da aşırı sağcıların yürüyüşünde olaylar çıktı: 26 polis yaralı, 25 gözaltı

İngiltere’nin başkenti Londra’da aşırı sağcıların düzenlediği gösteride polisle eylemciler arasında arbede çıktı. Olaylarda 4’ü ağır olmak üzere 26 polis yaralandı, 25 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 06:59
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 06:59

Metropolitan , aşırı sağcı lider Tommy Robinson’ın çağrısıyla düzenlenen “Konuşma Özgürlüğü Festivali” isimli yürüyüşe 110 ila 150 bin kişinin katıldığını açıkladı. Robinson’ın (asıl adı Stephen Yaxley-Lennon) çağrısıyla toplanan binlerce İngiliz milliyetçisi, yürüyüş güzergahı dışına çıkmak isteyince polisle tartışmalar başladı.

Londra’da aşırı sağcıların yürüyüşünde olaylar çıktı: 26 polis yaralı, 25 gözaltı

KARŞI GÖSTERİCİLERLE KARŞILAŞMA TEHLİKESİ

Eylemciler, “Irkçılığa Karşı Dur” grubunun düzenlediği “Faşizme Karşı Yürüyüş”ün yapıldığı bölgeye ilerlemeye çalıştı. Polis, iki grubun karşı karşıya gelmesini engellemek için bariyerler kurdu. Ancak aşırı sağcıların polise yabancı cisimler atması ve tekme-yumruklarla saldırması olayları tırmandırdı.

Atlı ve köpekli polis ekipleri düzeni sağlamaya çalışırken bazı eylemciler binaların parmaklıklarına ve inşaat iskelelerine tırmanarak tehlikeli görüntüler oluşturdu. Polis, 25 kişiyi saldırı ve kamu düzenini bozma suçlamasıyla gözaltına aldı.

Londra’da aşırı sağcıların yürüyüşünde olaylar çıktı: 26 polis yaralı, 25 gözaltı

“BARIYERLERİ AŞIP SALDIRMAK İSTEDİLER”

Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Matt Twist, bazı eylemcilerin “kavga etmek için” yürüyüşe geldiğini belirtti. Twist, “Bunlar polisle karşı karşıya geldi ve herkesi güvende tutmak için kurulan bariyerleri aşmaya, fiziki ve sözlü saldırı yapmaya çalıştılar” dedi.

26 POLİS YARALI, 4’Ü AĞIR

Twist, çıkan olaylarda 4’ü ağır 26 polisin yaralandığını aktararak, “Yaralanmalar arasında diş kırılması, burun kırığı, beyin sarsıntısı ve baş yaralanmaları bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Londra’da aşırı sağcıların yürüyüşünde olaylar çıktı: 26 polis yaralı, 25 gözaltı

EYLEM İÇİN 1600 POLİS GÖREV YAPTI

Metropolitan Polis, ilerleyen günlerde gözaltı sayısının artabileceğini açıkladı. için 1600 polis görevlendirildiği, bunların 500’ünün İngiltere ve Galler’den ’ya kaydırıldığı bildirildi.

