TGRT Haber
 Berkay Alptekin

Londra'da "Krallığı Birleştir" protestoları kaosa dönüştü! 26 polis yaralı, 25 kişi gözaltında

Londra'da aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson öncülüğünde göçmen karşıtı protesto düzenlendi. Tahmini 150 bin kişi şehir merkezinde yürüyüş yaptı. Polis ve protestocular arasında şiddet olayları yaşandı. Elon Musk ve aşırı sağcı siyasi yorumcular da protestoya katıldı.

14.09.2025
14.09.2025
İngiltere’nin kalbi, başkent ’da dün aşırı sağcı ve İslam karşıtı siyasi aktivist Tommy Robinson’un öncülüğünde, ülke tarihindeki en büyük aşırı sağcı protestolardan biri düzenlendi. “Krallığı Birleştir” adı verilen gösteriye yaklaşık 150 bin göçmen karşıtı katılımcı şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Londra'da "Krallığı Birleştir" protestoları kaosa dönüştü! 26 polis yaralı, 25 kişi gözaltında

Polisin aşırı sağcı göstericileri, şehir merkezindeki Whitehall'da toplanan karşıt görüşlü 5 bin kadar göstericiden ayırmaya çalıştığı sırada şiddet olayları yaşandı. Londra polisi, protestoculardan bazılarının polise kabul edilemez düzeyde şiddet uyguladığını ve olaylarda 4'ü ciddi olmak üzere toplam 26 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Londra'da "Krallığı Birleştir" protestoları kaosa dönüştü! 26 polis yaralı, 25 kişi gözaltında

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood da konuya ilişkin bir açıklama yayımlayarak polis memurlarına saldıran ve suça karışan herkesin yargının tam gücüyle karşılaşacağını söyledi.

Londra'da "Krallığı Birleştir" protestoları kaosa dönüştü! 26 polis yaralı, 25 kişi gözaltında

"ÜLKEMİZİ GERİ İSTİYORUZ" SLOGANLARI ATILDI

Beyaz arka plan üzerine kırmızı haç taşıyan İngiliz bayrağı ve İngiltere bayraklarının yanı sıra ABD ve İsrail bayraklarının da göze çarptığı gösteride bazı protestocuların ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) şapkaları giydikleri görüldü.

Londra'da "Krallığı Birleştir" protestoları kaosa dönüştü! 26 polis yaralı, 25 kişi gözaltında

Göstericiler, İngiltere Başbakanı Keir Starmer aleyhinde sloganlar da atarak göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerini talep etti. Aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson lehine tezahüratların da duyulduğu gösteride, protestocular "Ülkemizi geri istiyoruz" sloganları attı.

Londra'da "Krallığı Birleştir" protestoları kaosa dönüştü! 26 polis yaralı, 25 kişi gözaltında

PROTESTOLARA ELON MUSK'DA DAHİL OLDU

sırasında ABD'li milyarder ve ünlü iş adamı Elon Musk da uzaktan bağlantı ile göstericilere hitap etti. İngiliz aşırı sağcı siyaset yorumcusu Katie Hopkins ve Fransız aşırı sağcı siyasetçi Eric Zemmour gibi isimlerin konuşmacı olarak davet edildikleri programdaki konuşmasında Musk, "Britanyalıların sağduyusuna müracaat ediyorum. Lütfen etrafınıza dikkatlice bakın ve şunu sorun, ‘Eğer bu böyle devam ederse, nasıl bir dünyada yaşayacağız'" ifadelerine yer verdi.

Londra'da "Krallığı Birleştir" protestoları kaosa dönüştü! 26 polis yaralı, 25 kişi gözaltında

Musk, şehir merkezindeki on binlerce İngilize yönelik hitabında, "Gerçekten, İngiltere'de bir hükümet değişikliği olması gerektiğini düşünüyorum. Bekleyemezsiniz. Bir 4 yıl daha ya da bir sonraki seçim ne zamansa, o zamana kadarki süre çok uzun. Bir şeyler yapılmalı. Parlamento feshedilmeli ve yeni bir oylama yapılmalı" şeklinde konuştu.

Londra'da "Krallığı Birleştir" protestoları kaosa dönüştü! 26 polis yaralı, 25 kişi gözaltında

"DEVRİM BAŞLADI"

Gösteride Tommy Robinson da kalabalığa hitap etti. Robinson, devrimin başladığını ve İngiltere'deki sessiz çoğunluğun artık sessiz kalmayacaklarını söyledi. Gösteride söz alan birçok konuşmacı, açıklamalarında 10 Eylül'de yaşadığı suikast sonucu öldürülen Amerikalı muhafazakar siyaset yorumcusu Charlie Kirk'ü andı. Gösteride Charlie Kirk anısına bir dakikalık saygı duruşu da gerçekleştirildi.

Londra'da "Krallığı Birleştir" protestoları kaosa dönüştü! 26 polis yaralı, 25 kişi gözaltında

PROTESTOLARIN BAŞLANGIÇ NOKTASI

Basın ve uzmanlar tarafından İngiltere'de yakın tarihin en büyük aşırı sağcı gösterisi olarak nitelendirilen protestonun, Etiyopyalı bir göçmenin bu ayın başında İngiltere'ye iltica başvurusu yaptıktan sonra çeşitli suçlar işlemesine yönelik farklı protestoların ardından geldiğini ileri sürüyor.

Söz konusu göçmen, İngiltere'ye kabul edildikten birkaç gün sonra bir kadına, ardından da 14 yaşında bir kıza cinsel saldırıda bulunmaktan hüküm giymişti. Bunun sonucunda ülkedeki çeşitli gruplar, göçmenlerin barındığı otellerin önünde küçük çaplı protestolar düzenlemeye başlamıştı.

